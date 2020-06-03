新冠病毒全球死亡人数超过37万7千多人

据法新社汇整的数据显示，目前全球因感染新冠病毒而死亡的人数已经超过37万7213人。疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，全球确诊病例达632万480例。至少266万2300人被视为已经康復。

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全球疫情最严重的美国，境内累计死亡人数为10万5644人，确诊病例达182万523例。英国是死亡人数仅次于美国的国家，境内累计死亡人数为3万9369人，确诊病例达27万7985例。

疫情重灾国还包括意大利（3万3530死，23万3515例确诊）、巴西（2万9937死，52万6447例确诊）、法国（2万8940死、18万8322例确诊）。中国（不含港澳）境内目前通报4634死和8万3022例确诊，7万8315人已康復。

从区域来看，欧洲累计确诊218万2292例，17万9939死；美国和加拿大累计确诊191万2916例，11万3091死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊105万7145例，5万2889死。

亚洲累计确诊57万8716例，1万6986死；中东地区累计确诊42万3904例，9763死；非洲累计确诊15万6916例，4414死；大洋洲累计确诊8591例，131死。

为应对新冠病毒，230多名以上各国前任与现任领导人以及卫生专家、经济学家呼吁召开20国集团（G20）紧急峰会，讨论如何应对疫情，并敦促G20提供2.5万亿美元资金。包括英国前首相布莱尔、新西兰前总理克拉克等人呼吁20国集团必须团结，并提供资金应对这场前所未见的全球危机。