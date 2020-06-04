冠状病毒：悲剧降临拉美 巴西危殆

继中国，欧洲，美国之后，冠状病毒降临拉美。进入秋冬季节的巴西成为疫情的中心，平均每分钟有一人死去，至八月情况更加危殆。墨西哥在周三一天的死亡人数破千。智利重症床位占用率88%，收治能力接近饱和。

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《费加罗》报记者Nicolas Daguin6月4日报道，随着夏天接近，亚洲和欧洲的Covid-19疫情似乎一点点消失。而在大西洋另一边，特别是在南美洲，几个星期以来，疫情从令人担忧变成悲剧。

墨西哥死亡病例猛增 总统要求复工

在西班牙宣布6月22日重开与法国和葡萄牙边境之际，大西洋对面的墨西哥冠状病毒疫情严峻，一天内死亡破千。据官方宣布，墨西哥周三的死亡病例从周二的470例，猛增到1092例。

目前，墨西哥一共确诊101238人，死亡11729人。墨西哥是拉美疫情死亡人数第二多的国家。墨西哥抗Covid-19战略负责人，该国卫生部次长Hugo Lopez-Gatell上周五向法新社表示，冠状病毒有可能在墨西哥造成3万人死亡。

拥有1.2亿人口的墨西哥，目前除了萨卡特卡斯州，其他州都处于流行病学风险红灯之下。这意味着让人们重返公共场所有健康风险。墨西哥总统洛佩斯-奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)却不顾警告，仍决定在周二恢复经济活动。他呼吁人们建立新常态。

此外，上星期墨西哥又发生一起骚乱：南部恰帕斯州有人在脸书上造谣，导致当地一个市政府，一间商店，三座房屋遭袭击。恰帕斯州长Rutilio Escandón说，有人造谣，欺骗维纳斯蒂亚诺·卡兰萨（Venustiano Carranza）的人说，冠状病毒是针对原住民tzotzil族群的化学白粉，这种白粉可让肺脏变干。之前西部的米却肯州和南部瓦哈卡州，都在消毒行动中发生了暴力冲突。

巴西死亡病例八月或达12万

冠状病毒疫情的中心转移到了巴西。星期三24小时内，巴西死亡人数创1349例悲剧记录。巴西是拉丁美洲遭疫情打击最重的国家。尽管在巴西东北部的巴伊亚州有20个地方实行了宵禁，但隔离措施不统一，各州有各州的做法。巴西总统博索纳罗则批评隔离的做法。他对疫情采取否认和轻描淡写的态度，不断呼吁各洲为了确保经济和就业，取消隔离限制。

对于博索纳罗这个态度，巴伊亚州的州长科斯塔（Rui Costa）说，“如果不采取行动，我们可能会看到重症监护病床的需求激增，我们将无法满足需求”。他在推特上写道：巴西已经成为疫情大流行的中心，在过去24小时内，每分钟有1人死亡。这不是一场危机，这是一场战争。他呼吁政界搁置党派分歧，为国家工作并挽救生命。他说，让我们倾听科学！不要再失去平衡！

费加罗的视频链接引述美国一家研究所预估，到今年8月，巴西可能会有12万5000人死于Covid-19病毒。可是，该国总统博索纳罗却继续对疫情采取否认态度，并轻描淡写病毒的危险性。

巴西目前官方录得 32.688个冠状病毒死亡病例，位列全球第四，排在美国（109.533），英国（39.904）和意大利（33.689）之后。

智利重症抢救资源近饱和

智利是南美洲另一个遭冠状病毒严重打击的国家。智利当局决定将首都圣地亚哥的隔离措施延长至四个星期。

拥有1800万人口的智利，自3月3日宣布第一个病例以来，确诊病例现在超过了11万（118292例），其中1356人死亡。智利在过去24小时，新增确诊病例4.942例，新增死亡病例87例。这是该国遭受疫情以来的最高纪录。不过智利卫生部长马纳立（Jaime Mañalich）解释说，这些数字源自一种新的计数法，即，按照第一次病毒学PCR测验阳性计算，没有等待最终结果。他同时宣布，自5月15日开始在首都实施的隔离措施，将延长到6月12日。

智利首都圣地亚哥有700万人口。卫生部长马纳立说，在之前三个星期的隔离期，因为有许多豁免，所以出行率只减少了30%。他强调，出行至少需要压缩一半，隔离才能有效果。他呼吁大家尽量不出门，遏制传染。智利的医院已近饱和，重症床位的占用率，在圣地亚哥已达97%，在其他地区为88%。

疫情大流行造成巨大经济损失，迫使智利和秘鲁要求国际货币基金组织提供贷款，总额近350亿美元。

阿根廷医生面临威胁

阿根廷这个人口4400万的国家，目前至少有588人死于Covid-19病毒，确诊人数达到19268人，其中有1500名医护人员（医护工会提供的数字）。

此外，几天来，针对两名阿根廷医生在科尔多瓦“传播危险疾病”展开的调查，惹怒了从业者。他们拒绝在疫情大流行之际，在司法诉讼的威胁下工作。

被调查的两名医生被控对“疾病的传染负有责任”，其中一名医生是科尔多瓦省一个养老院的代理院长，他面临3-15年徒刑。他的同事，养老院的院长，被指控“疏忽”，面临6个月至5年徒刑。科尔多瓦在布宜诺斯艾利斯以北700公里。

阿根廷全国有20万名医生。有4000名成员的“自召医生”运动的发言人埃斯纳拉（Jorge Esnaola）向法新社说，“我们想平静地工作（…），我们不想让自己头上悬一把达摩克利斯剑”。