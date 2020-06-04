美国前国防部长指控总统特朗普威胁美国宪法，企图分裂美国

从特朗普政府辞职的美国前国防部长马蒂斯将军星期三严厉谴责总统特朗普，指控他威胁美国宪法，企图分裂美国。

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马提斯在声明中声援投入反种族主义示威的抗议人士。 中央社报道，美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日 遭白人警察以膝盖压颈部窒息而死，旁观者拍下佛洛伊德痛 苦死去的画面迅速在网路疯传，引爆全美示威风潮。 随著在几个城市中的示威里出现打砸抢事件，特朗普扬言要出动军队来平息暴乱。

马蒂斯抨击当局为让特朗普在白宫附近的教堂供媒体拍照，以武力镇压在白宫周边和平示威的群众。 他说，大约在50年前当我加入军队时，便宣誓要支持并捍卫宪法。我从没想过，与我作出相同宣誓的军队会在任何 情况下奉命侵犯同胞的宪法权利，更不用说是只为了替现任三军统帅制造一个莫名其妙的拍照机会，同时军方高层还要站在一旁。

马蒂斯说：我这一生，特朗普是第一个不去团结美国人民的总统，甚至都不会假装去尝试。反而，他企图分裂我们。马蒂斯称， 三年多来，缺乏成熟领导， 我们都见证了后果。

马蒂斯曾于2017年至2019年任特朗普政府的国防部长，马提斯2018年12月提出辞呈，抗议特朗普下令全 面撤军叙利亚。