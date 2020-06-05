从不建议到建议 世卫改口开始鼓励公众普遍戴口罩

6月5日星期四，世界卫生组织宣布，根据最近几个星期出炉的研究报告，公共场所一旦出现新型冠状病毒传播的可能性，建议公众普遍佩戴口罩。这是世界卫生组织建议大众佩戴口罩与否问题上，意见的新变化。

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世界卫生组织有关新型冠状病毒的技术专家冯-克罗夫表示，“建议各国政府鼓励大众，在不容易保持防疫距离的场所，或者在容易传染病毒的场所佩戴口罩，这当中包括大众公交，商店，以及其他封闭的，或者人员密集的地方。更新后的研究成果表明，在正确使用的情况之下，口罩可以成为一道屏障，阻挡潜在具有传播性的飞沫”。世界卫生组织还强调，口罩的佩戴只是阻止新型冠状病毒传播的手段之一，还需要配合其他各种防疫措施，不应让人们产生口罩可以万无一失保护人们不被感染的错误想法，同时还需要“追踪，隔离，测试，治疗每一个病人，追查每一个与病患有接触的人，对其进行隔离”。

世界卫生组织总干事谭德塞在一场视频会议上宣布，除了上述普及化佩戴口罩，还建议在病毒出现社区传播的地点，如果不能保持防疫距离，最好给年满60岁的人，或者有慢性病的人配备医疗口罩。

在此之前，世界卫生组织曾经表示，没有足够的证据表明需要让无症状人群佩戴口罩，只是建议已经染病者，和直接照顾确诊感染新冠病毒患者的医护人员佩戴医疗用口罩。本次更新的口罩佩戴建议不仅扩大到普通健康人群，还覆盖所有与医院，养老院内人群进行接触的医护工作者，无论他们照顾的人群是否确诊感染新冠病毒，而且建议这些医护人员“始终佩戴口罩”。谭德塞表示，“这意味着，一名医生巡视心血管病患者的楼层，哪怕这层楼的病人当中还没人确诊感染新冠病毒，这名医生也要佩戴医用口罩”。