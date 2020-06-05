伊朗浓缩铀达核协议上限近8倍 再拒国际原子能机构视察两基地

国际原子能机构6月5日表示，面对国际社会的担忧，伊朗仍然继续生产并累积浓缩铀，与此同时，伊朗政府连续4个月仍然不同意国际原子能机构前往视察两处基地。

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为了挽救特朗普政府率先撕毁的伊朗核协议，国际社会呼吁伊朗重新回到协议的框架之内，但伊朗为了与美国施加的制裁抗衡，选择继续在浓缩铀的路上走下去。国际原子能机构表示，德黑兰目前拥有的浓缩铀几乎是核协议所允许上限的8倍。

根据国际原子能机构最新的一份报告，截至今年5月20日，伊朗积累的浓缩铀已经达到了1571.6千克，而被允许的上限是202.8千克，六氟化铀最高只能有300千克。上一次，也就是今年2月，伊朗手里的量已经达到了1020.9千克。

虽然丰度已经超过了伊朗核协议限定的3.67%，但伊朗生产的浓缩铀丰度自从2019年7月以来没有再往上升，并且与制造原子弹所需的90%以上相去甚远。尽管如此，不再遵守伊核协议，德黑兰方面有可能从继续强化铀丰度方面入手，这以百分比可以高达20%，加速走向核武器；伊朗方面则表示这是为了科研用途的核反应堆所需。

除此之外，国际原子能机构也对伊朗拒绝其前往视察两处基地表示担忧，称这两地有可能被用来存储核物质，其中一处有可能帮助处理过铀的转化，包括氟化。国际原子能机构表示，上述这个基地自从2004年以来出现了显著的变化，包括大部分楼房的拆除。除了上述这两个基地，还有一处国际原子能机构希望去视察的基地，在2003年和2004年经历了高强度的清洗与重整。国际原子能机构表示，伊朗拒绝他们前往视察的基地并不涉及伊朗现阶段的核活动，只是与2000年左右的核武器计划相关。目前国际原子能机构依旧能前往视察所有与伊朗现阶段核活动相关的基地。上述报告的内容预计将成为国际原子能机构6月15日重启的会议的重点议题。