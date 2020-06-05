全球新冠病毒疫情最新动态

自2019年12月在中国出现以来，新冠病毒已导致全球近39万人死亡。据法新社引述各国官方最新发布的信息，新冠病毒造成的死亡人数在美国有10万8千多人，其中包括过去24小时内死亡的1,021人。英国有3万9904人，巴西是34,021人死亡，意大利有33,689人死亡，法国记录的死亡人数为29,065人。

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在周三创下新的死亡记录之后，巴西在昨天（6月4日周四）超过意大利，成为世界上与新冠病毒有关的死亡人数第三大的国家。

医学杂志《柳叶刀》宣布，曾在杂志上刊文质疑羟氯喹治疗新冠病毒药效的四位研究者中的三人要求撤回这片文章，原因是文章的第四位作者，收集研究数据公司的老板拒接提供数据来源。 他们的研究结论认为，羟氯喹对住院的新冠患者无益，甚至可能有害。

目前在欧洲， 除了与意大利的边境，奥地利已经撤消了和其他邻国的边境封锁禁令，但是其他邻国却没有这样做。许多欧洲国家要等到6月15日才完全重新开放边境。

西班牙宣布将在6月22日重新开放与法国和葡萄牙的陆地边境。

在超过50个国家和35位国家元首和政府领导人参加的视频峰会上，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，未来的新冠疫苗应被视为“全球公共物品”让所有的人都能接种。

因为疫情的原因，法国7月14日国庆节，在巴黎香榭丽舍大道上举行的传统阅兵式今年将不会举办，这是自第二次世界大战结束以来的第一次。不过还是会举行一个小型仪式，向在疫情危机中进行救助工作的士兵和医护人员致敬。

此外，法国二战时期的诺曼底登陆战役76周年纪念活动将在明天（6月6日）举行，但是现场将没有公众观礼。

另据几家媒体的报道，美职蓝（NBA）的球队已经投票决定从7月31日起恢复今年的赛季比赛，届\时将在佛罗里达的迪斯尼世界举行封闭比赛。

欧洲艺术体操锦标赛也重新计划于12月，在阿塞拜疆的巴库举行。