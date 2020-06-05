《柳叶刀》撤回质疑羟氯喹文章牵出蹊跷数据公司

医学期刊《柳叶刀》周四宣布，三名作者要求撤回有关羟氯喹治疗冠状病毒患者不但无效反而有害的文章。其中主要作者Mandeep Mehra医生表示，他不再信任为这项研究提供数据的公司。法国媒体指出这间公司神秘蹊跷。

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法国《世界报》说，《柳叶刀》杂志撤掉5月22日发表的质疑羟氯喹（奎宁）的文章，导致法国暂停使用羟氯喹治疗Covid-19；同时另一个著名医学杂志《新英格兰医学杂志》也撤了一篇与Covid-19治疗有关的文章（5月1日发表），那篇文章称，服用降压药不会加重Covid-19病情。

这两篇文章都是在美国数据公司Surgisphere提供的数据基础上做的研究。可是，当撰写羟氯喹一文的三名共同作者要求该公司提供原始数据时，却得不到。他们感到被操纵，于是决定要求柳叶刀杂志撤回他们的文章。

两篇撤回文章的主要作者都是波士顿Brigham and Women's 医院的心血管中心主任Mandeep Mehra医生。他也是要求《柳叶刀》杂志撤文的作者之一。另两名共同作者，分别是苏黎世大学医院的Frank Ruschitzka和犹他大学的Amit Patel。

不过该文的第四名共同作者Sapan Desai，并不要求撤回文章。这位外科医生正是数据公司Surgisphere的创始人。该公司假定从“6大洲的671家医院”收集了96,000名患者的医疗数据。

这4名作者5月22日在《柳叶刀》杂志发表的研究，根据Surgisphere公司提供的数据得出结论：羟氯喹的临床使用，不论是否搭配阿奇霉素等抗生素，都会增加Covid-19患者的死亡率和心律失常。这个研究结果导致法国终止了特例使用羟氯喹和有关的临床实验。世界卫生组织也因此暂停了多个有关羟氯喹的实验。

据《巴黎人报》报道，Mandeep Mehra医生周四要求柳叶刀杂志撤回他作为主要作者的质疑羟氯喹的文章，同时表示非常抱歉。他还说，不再信任神秘的Surgisphere公司提供的数据。

此事激化了冠状病毒疫情以来法国对使用羟氯喹的激烈争论。传染病学家，法国前卫生部长杜斯特-布拉齐，今天6月5日在法国新闻台BFMTV表示说：这件事首先证明《柳叶刀》这个研究是基于虚假的数据。然后，这一事件是一起操纵，这三位诚实的作者在数据公司拒绝提供原始数据后，发现自己被操纵了。那么是谁在背后操纵？为了谁的利益？杜斯特-布拉齐呼吁调查。他曾在4月3日发起联署声明，敦促法国政府放宽使用羟氯喹治疗冠状病毒患者的限制。