特朗普暗示伊核协议还有救

特朗普称伊朗释放美国军人，意味着与伊朗有可能达成协议。

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自从美国总统特朗普单方面宣布美国撕毁伊朗核协议之后，两国关系一日冷过一日，国际社会呼吁双方重回协议框架但收效甚微。日前，伊朗释放了一名美国海军军人，美国也释放了两名伊朗人，特朗普发推特评价称，这显示出与伊朗达成协议是有可能的。

这名被伊朗释放的美国军人是麦克-怀特，2018年7月于伊朗东北部的马沙巴德市被逮捕。周四，怀特飞回美国时，美国联邦法官签署了一份释放令，一名伊朗美国双国籍医生获释。在此前一天，2016年在进行学术访问美国时被逮捕的一名伊朗科学家也获释回到了伊朗。截至目前，仍有3名美国公民受到伊朗的关押，3人都是伊朗裔美国人，双重国籍，这也是为什么伊朗将其视为伊朗本国公民对待。

特朗普在推特中写道：“感谢伊朗（释放美国军人），这证明一个协议是可能的”。对此，伊朗外交部长扎里夫回应称，“当您入职的时候，伊朗与各方之间是有一个协议的。伊朗和伊核协议其他成员国从来没有离开过谈判桌”。扎里夫继续回应特朗普称：“您的顾问们大部分都已经被解雇了，他们在任的时候下了一个很愚蠢的赌注，现在何时补救，就看您的了”。