特朗普称美经济重回火箭模式 称死于警暴的弗洛伊德“从天上看着我们”

美国劳工部宣布，美国在今年5月新增250万个就业岗位，失业率从此前的新冠疫情封锁时期的14.7%下降到13.3%。

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虽然13.3%仍然是一个非常高的数字，但毕竟没有达到此前预测的20%。特朗普宣布，美国的经济重新回到火箭模式，良好的就业情况，慰藉着死于暴力执法的非洲裔美国人弗洛伊德。

美国就业情况新数字的出炉，距离乔治-弗洛伊德之死已经过去了7天。面对有所下降的失业率，特朗普表示，“这对于美国来说是很好的消息，乔治也许正在从天上看着我们…今天对乔治来说是很好的一天，对所有人来说都是很好的一天”。特朗普在白宫玫瑰花园宣布，“美国拥有全世界历史上最好的经济，这种力量带领美国人穿过了这场大流行病”，他表示，美国人做得真的很不错，美国经济“进入了火箭模式”，“美国做的每一个决策都是正确的”。

对于特朗普提及弗洛伊德，拜登谴责称“乔治-弗洛伊德生前说过的最后的话是‘我无法呼吸’，总统先生想把其他的一些话语塞进死者的嘴里，这简直就是卑鄙”。

美国劳工部认为，今年5月份的就业回暖是因为部分经济活动重启，但同时警告，和前两个月一样，人们申报的情况可能与真实情况有出入，真实的失业率很有可能比统计出来的数字要高三个百分点。另外一份政府报告显示，从3月中旬以来，至少4200万美国人曾经失业。有分析人士认为，联邦政府注入3万亿美元援助款，对企业开启数万亿美元贷款，这些政策如果持续下去的话，非常有可能带动工人回流。