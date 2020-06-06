“面书”实施标签制度提醒用户新华社等官媒受政府控制

美国面书（Facebook）即日起开始采取标签制度，提醒用户新华社以及今日俄罗斯等官媒，乃受到政府控制的传媒，面书并同时在今夏停止接受官媒资助的广告，此举是为了防范2016年俄罗斯干预美国大选事件重演。

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被面书“标签”为官媒的传媒除了新华社和今日俄罗斯之外，尚包括俄营衞星通讯社（Sputnik）、伊朗国营电视台（Press TV）等官媒。美国面书用户即日起浏览上述官媒时，可看到标签，提醒他们该专页内容由国家政府操控。这些标签日后会陆续在其他国家推出。

面书保安政策主管格拉察（Nathaniel Gleicher）表示，公司谘询了65名专家意见，制定“国家操控官媒”定义。面书会根据传媒资金来源、管治架构、编采透明度和独立性等因素，决定传媒机构是否“由国家操控”，名单随时间变动，被标签媒体也有渠道上诉。

美国政府有份拨款资助的“美国之音”（Voice of America）等传媒，格拉察表示因为它们具有编采自主，面书不会标签它们。

格拉察指，新政策是为了让用家了解他们所获消息的来源，指出这些官媒背后由国家政府作后盾，或有先设议题（agenda setting），“假如你读一篇有关示威的报道，你需要知道报道由撰写，背后有什么动机，这一点很重要。我们的目标是确保公众知道和了解谁人藏在这些报道的背后。”

去年12月，Facebook已经公布将推出新政策。在过去5个月，俄罗斯和中国官媒不断在网上世界展开舆论战，散播“新冠病毒源自美国”等假新闻。上周，美国警暴杀死黑人事件演变成全国骚乱，中国官媒质疑美国官员和政客过去赞扬香港示威者（没有发生抢掠），现在却谴责美国的动乱、抢掠行为，是“双重标准”。

随着美国11月总统大选迫近，面书今夏稍后时间起，将停止接收国家操控官媒在公司美国地区社交平台卖广告。格莱赫表示，美国以外地区广告业务不受影响，在美国被禁官媒，仍可在其他地区卖广告。

影视串流平台YouTube早于2018年推出官媒标签制度；政界广为使用的推特（Twitter），虽然未有标签国家操控官媒，但由去年8月起，已停止接收官媒的广告订单。推特最近更因为“标签”特朗普总统的推文，提醒用户需要考究推文的真实性而遭到特朗普猛烈批评，甚至签发总统令调查网上社交平台是否对美国保守派持有偏见。不过亦有批评者指出，推特对中共官员如外交部发言人华春莹和赵立坚的推文，却网开一面，尽管他们被普遍指责言论立场反应中国官方。