德强调只有欧洲自己才能保护自己 和美关系“有点复杂”

6月7日星期天，德国政坛笼罩着对北约和欧洲军事防御的担忧。美国总统特朗普日前宣布，要减少美国在德国驻扎的军人数量。截至目前，德国是美国在北约框架下部署军力最重的欧盟国家。这周六，波兰政府邀请美国把从德国减少的军力部分安排到波兰境内。

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星期天，德国外交部长黑克-马斯重申了德国对德美紧密合作重要性的重视程度。他委婉表示：“如果美国真的必须减少美国在德国驻军数量，德国将接受这一决定，但德国将继续重视与美国军队的紧密合作，这对双方都有好处”。

其他的德国政坛人士评价这一事件，则远没有马斯要客气，有人直接表示，美国减少德国驻军，这直接给了德美两国关系一拳重击，这也会引发安全方面的风险。

虽然美国政府官员不是不承认，就是对华尔街日报报道的“美国将减少在德驻军，减少人数将达到9500人”进行辟谣，但德国高层对此依旧非常忧心。目前大约三万四千五百名美国士兵与其家人生活在德国的21个美国军事基地，如果真的削减9500人，将只剩下两万五千人。而在特殊行动期间，美国在德国的驻军人数可以达到五万两千人。

对此，德国外交部长马斯表示，德国和美国是跨太平洋联盟下的密切合作者，但现在“有点复杂”。德国政府负责跨太平洋关系事务的协调员皮特-贝尔也表示，德国和美国的关系会因为特朗普总统削减驻军的决定而受到严重损害。德国总理默克尔所在的党派基民盟一位负责人表示，特朗普政府“忽视了领导力当中的一个基本责任，那就是在决策制定过程当中，参与联盟的合作”，“这也提醒欧洲人，需要在自我防御问题上自己肩负更多责任，如果北约内部不和谐，能够从中获利的只有中国和俄罗斯”。德国社民党的议会党团主席穆钦尼奇也认为，“如果美国减少在德国的驻军人数，将导致欧洲开始进行长期的安全策略调整”。

美国驻欧洲部队前司令本-霍奇斯也对减少美国在德驻军表示反对。他认为，“美国士兵在欧洲不是为了保护德国人，而是保护北约所有成员国，其中就包括美国自己”，“如果减少驻军，这将会是美国的一个巨大失误，也是给俄罗斯总统普京的一个巨大的礼物”。