无公正 不停歇：欧洲各大城市加入反警暴浪潮

6月7日星期天，欧洲多个国家的大城市纷纷加入美国的反警察暴力执法，反种族歧视的行列，举行大规模示威游行。

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西班牙马德里的美国大使馆门口当天聚集了超过3千人，人们喊着非洲裔美国人弗洛伊德生前最后一句话“我无法呼吸”，要求种族间平等。目前计划举行示威的西班牙城市，从巴塞罗那到加那利群岛，已经有10多个。

意大利罗马的人民广场也以8分钟的寂静来悼念弗洛伊德，选择8分钟，是因为弗洛伊德被白人警察用膝盖压住脖子时间超过8分钟。在集体默哀之后，人们继续呼喊反种族歧视的口号。受到非法难民浪潮等社会政治经济问题的冲击，意大利向民粹偏移，本次罗马游行的人群当中不少都是移民或者非法入境难民的身份，他们表示，在意大利正常生活，真的很难。

匈牙利布达佩斯当天也爆发上千人的反警察暴力游行，人们聚集在美国驻布达佩斯使馆门口，谴责“到处都是警察，正义却无处可寻”，“无公正，不停歇”。

英国伦敦在星期天也再次爆发游行。在布里斯托尔这个与黑奴交易有着深刻历史联系的英国城市，愤怒的人们扳倒了蓄奴者爱德华-科尔斯顿的雕像。

布鲁塞尔也出现了约1万人的游行，人们在法院门口集会，也有专门打砸的破坏者混进人群，以警察介入维持秩序而收场。

德国足球甲级联赛的4家俱乐部球员今天为死去的弗洛伊德跪地默哀，瑞士洛桑同一天数千人穿着黑衣服游行，举着标语：“我的肤色不是你的威胁”。