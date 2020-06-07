美前国务卿责特朗普让世界鄙夷美国 特朗普提醒人们勿忘鲍威尔代言伊战

美国第一位非洲裔国务卿，拥有上将军衔的科林-鲍威尔在6月7日星期天谴责总统特朗普，认为他偏离了美国的宪法，是美国民主的威胁，谴责特朗普的谎言和攻击性言语，损害了美国在世界上的形象。

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鲍威尔在接受美国有线电视新闻网采访的时候表示，“美国拥有一部宪法，美国需要遵守这部宪法，但总统先生已经偏离了它”，“美国现在处在一个转折点，总统对很多事情撒谎，但却不会付出代价，因为人们不会认为他是罪责方”。鲍威尔还指出，“特朗普正在让美国受到全世界所有人的讨厌”，现在“美国在北约问题，在德国驻军减少问题，在世界卫生组织问题，在联合国问题等许多问题上，都闹得不愉快…无论走到哪里，都能发现到处有人鄙夷美国的外交政策，而这对美国是毫无益处的”。

鲍威尔本人在上一次美国总统选举期间没有投票给特朗普，他是为数不多的把票投给希拉里-克林顿的共和党人。他表示，本次大选也不会投票给特朗普，而是会支持拜登。鲍威尔说，他本人无论从社交上还是从政治观点上都和拜登走得很近，两人合作已经接近40年。他还呼吁所有美国人坐下来“仔细想一想，用常识做一个决定，思考什么才是对美国有利的，而不是仅仅对自己有利”。

鲍威尔曾经是伊拉克战争的积极推动者，他在2003年2月5日于联合国安理会做了长篇幅的演讲，呼吁人们相信伊拉克有大规模杀伤性武器这个可能性。事后他也承认，这一事件的确成为了他的名誉“污点”。本次就在鲍威尔谴责了特朗普之后，特朗普发推特又谈到了鲍威尔的伊拉克战争代言“污点”，表示，“鲍威尔不是说伊拉克有大规模杀伤性武器吗？伊拉克没有，但美国却因此踏上了战争之路”。