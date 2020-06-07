是慈善家 但首先是黑奴贩子：英国示威者推倒慈善家雕像

6月7日星期天，英国城市布里斯托尔愤怒的示威者们推倒了一个黑奴贸易时代贩奴者的雕像。布里斯托尔市本身背负着深刻的奴隶贸易黑暗历史。

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这次被众人推倒的雕像原型是爱德华-科尔斯顿。科尔斯顿生于1636年，死于1721年，他生前通过奴隶贸易积攒了大量财富，并用这些财富给布里斯托尔市带来了诸多福利和发展机遇，当地人们长期以来一直视他为一个慈善家，他的雕塑1895年被树立起来，雕像所在的街道也以他的名字来命名。但在反种族歧视，反警察暴力的示威浪潮之下，这座铜像化身成为了种族歧视的象征，被人们从基座上推倒。

示威者们在倒塌的铜像上踩踏，其中一名示威者用膝盖压住铜像的脖子，这正是非洲裔美国人乔治-弗洛伊德被白人警察暴力执法致死的动作。此后，示威者们把这座铜像拖入了港口，泼上红色油漆，扔进河里。一名71岁的示威者表示：“科尔斯顿是一个黑奴贩子，他曾经对布里斯托尔这个城市非常慷慨，但这背后却是奴隶制度，这是对布里斯托尔市民的侮辱”。

布里斯托尔这场游行总共汇聚了一万人，当天伦敦的游行则出现警民冲突，以14名警察受伤，29名示威者被逮捕告终。