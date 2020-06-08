三星实际掌门人李在镕出庭 面临逮捕审查

韩国三星集团继承人、副会长李在镕周一在首尔法院出庭，接受对其逮捕必要性的审查，预期结果将在当天夜间或周二出炉，案件涉及对李在镕对三星旗下两大公司合并操控股价的指控。

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因涉及令韩国前总统朴槿惠下台并定罪的贪腐丑闻，李在镕受到司法审讯，但周一的听证会与涉及一项新诉讼，该诉讼加剧了三星近年持续遭遇一系列受挫的困境。

周一李在镕身着深色西服，面带口罩抵达法院，他没有回答记者的提问。

新案涉及李在镕被控涉嫌在三星旗下两大子公司三星物产和第一毛织合并案中操纵价格，检方认为三星集团哄抬第一毛织股价，使三星物产股价下降，为第一毛织持股比例23.2%的李在镕接班营造有利环境。首尔检方已对该案进行了一年零7个月的调查。上周四，检方宣布对李在镕发出逮捕令，以避免其可能利用地位销毁证据。

李在镕是三星创始人李秉喆的孙子，他在其父李健熙2014心脏病发作之后一直是公司的事实上的领导人。

三星集团在一份声明中否认操控股价，并称李在镕没有参与“任何非法活动”。李在镕在今年5月初曾为三星受到持续丑闻和诉讼困境表达道歉。

李在镕的祖父李秉喆1938年创办三星这一世界最大智能手机公司，三星营业额占到韩国国民生产总值GDP的五分之一，李秉喆曾表示在李在镕之后，将停止在家族内接班三星领导人。

因涉及朴槿惠下台的贪腐案，李在镕在2017年曾被判刑5年，在入狱一年后获释，但51岁的李在镕目前正身陷新的诉讼。