丘吉尔雕被毁：他是种族主义者吗？

丘吉尔雕像遭反种族主义者损毁，约翰逊谴责破坏者背叛示威人群初衷。

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英国首相鲍里斯-约翰逊6月8日谴责对公共建筑雕像进行损毁的人群，认为他们背离了反种族歧视，反警察暴力执法游行者的初衷。

就在布里斯托尔市的一座靠贩卖黑奴贸易发家致富，以慈善家身份给市政发展做出贡献的贩奴者雕像被愤怒的人群推倒之际，英国一会广场上的一座丘吉尔的雕像也没能幸免。示威者们高呼：丘吉尔是种族歧视者！在示威者的压力之下，芬斯伯里公园的一家咖啡厅甚至不得不从墙上去除了丘吉尔的一幅画像。

事实上，温斯顿-丘吉尔的光辉形象主要来源于反纳粹。但历史上，根据多份不同出处，近期被英法媒体广泛引用的记载，他对其他民族的评价的确在如今无法不被打上种族歧视的标签。丘吉尔在作为英国战争国务秘书期间，对刚刚从奥斯曼手里抽身的伊拉克，尤其是伊拉克北部的库尔德人，使用毒气。他曾表示：“强烈支持对‘不开化的部落’使用毒气”。事后接到巴格达方面有关战争残酷一面的报告，丘吉尔十分震惊，他表示不理解为什么“英国军队会故意朝躲进湖里的女人和孩子开枪”，不明白为什么“涉事的军官没有被起诉上军事法庭”，并拒绝再看此类报告。丘吉尔想在伊拉克看到结果，但他并不想知道，获得这一结果，当地民众付出了什么样的代价。

另外有关犹太人和布尔什维克之间的关系，丘吉尔也曾经说出放到如今令人难以接受的话。他曾经表示，“犹太人是世界上最优秀的人”，但也深信，“西方最糟糕的灾难是俄罗斯的布尔什维克主义，而这一运动的顶层，除了列宁之外，主要受到国际犹太人和无信仰者的领导”。

1943年，当印度人希望以独立为条件，来帮助英国人奔赴战场之际，丘吉尔曾经谴责印度人，称自己“憎恶印度人，这是一群动物一般的人，有着动物一般的宗教”。丘吉尔讽刺印度希望独立的呼声，揶揄道：“印度如何独立？就凭借几只猕猴的呼吁吗”？又因为喂饱英国士兵与民众的需求盖过了对印度人的关注，丘吉尔拒绝对印度发放援助，他评价称，“印度人就像兔子一样生活，没必要援助他们”。这场大饥荒导致3百万名印度人死亡。

有关中国，丘吉尔也有过不少评论。他在二十世纪初曾经表示，“英国需要掌控中国人，当文明国家变得更加强大的时候，也需要更加无情，总有一天，世界将不再接受那些随时威胁文明国家的野蛮大国”。他表示，自己“支持分割中国，雅利安人阵营必须胜利”。罗斯福曾经评价丘吉尔认为，“丘吉尔在中国问题上有至少40年的认知迟缓”，认为这十分危险。罗斯福本人认为，“中国将在四五十年之后成为非常重要的军事大国”。