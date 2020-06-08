北约秘书长赞扬美国与北约合作 拒绝评价从德裁军

6月8日星期一，北约秘书长斯托尔滕贝格对美国和北约的合作大加赞赏，同时拒绝评价美国从德国减少9500名驻军可能性。

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斯托尔滕贝格在一场新闻发布会上表示，他不想对“媒体的风言风语”置评，但“需要说的是，北约一直和美国，和其他盟国进行交流，对成员国在欧洲驻军力量的事情交换意见”。他还在推特上宣布，与美国总统特朗普举行了会谈，会谈内容是“保存北约力量的必要性”。斯托尔滕贝格指出，“最近几年以来，北约发现，美国在欧洲的驻军数量出现了新增长，这不仅关乎德国：在波兰，美国成为了北约成员国最重要的军力”。斯托尔滕贝格还回顾称，美国在波罗的海国家，在西班牙，在挪威，都继续保持强势军力部署。他指出，“北约是唯一一个能让欧洲和北美天天紧密联系在一起的框架组织”。

美国华尔街日报在上周五援引了一些匿名的美国政府人士消息称，总统特朗普已经下达命令，要求五角大楼把美国在德国的北约驻军减少到两万五千人。这引发了德国政坛的极大担忧，德国外交部长马斯称，这是对德美两国关系的一拳重击，会危急安全。而波兰政府则趁机邀请美国，把撤离德国的军力，部分部署到波兰境内。