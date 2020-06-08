巴西被指控操控新冠数据

巴西总统博索纳罗日前遭受着本国诸多指责，批评声音认为政府正在操控新冠病毒疫情数据。

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从上周三开始，巴西卫生部选择每天推迟公布新冠病毒相关数据，批评者认为政府这么做是为了和一档颇受巴西人欢迎的晚间新闻错开，这当新闻隶属巴西最大的广播电视公司，针对博索纳罗政府治理疫情不吝批评。

接下来，上周五，巴西卫生部停止公布新冠疫情在该国国内造成的总死亡人数和总感染人数，改为只发布最近24个小时的数据。刚刚过去的周六，巴西卫生部又在同一天发布了两批完全不同的数字，一次说，最近24小时内，新增1382人死亡，12581人感染；另一次又说，最近24小时内，新增525人死亡，18912人感染。在此之后半天之内，政府都没能解释，或者确认哪一组数据是正确的，为何会出现失误。卫生部在星期一才解释说，数据曾经出现重叠，因此计算出现误差。但这种解释没能让巴西媒体满意，不少媒体指责这是玩弄数据，在统计数字上进行政变。巴西前任卫生部长亨尼克认为，国家不如实告知真相，就会比病毒还要危险。巴西总统博索纳罗曾经把新冠病毒称为“小感冒”，在巴西死亡人数飙升超过三万六千人之际，弧线依旧没有停下来的迹象之际，呼吁人们重新开始经济活动。