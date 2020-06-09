中国筑起秘密的长城？俄称劝不动中国加入核武器讨论 还值不值得谈 美国看着办

6月9日星期二，俄罗斯外交部副部长就美国希望中国加入核武器协议讨论做了回应。

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美国和俄罗斯在2010年签署的协议“新起点”即将在2021年到期。在美国总统特朗普退出系列军事协议之后，这一协议被广泛认为是最后一个还没作废的，依旧能约束美俄双方的核武器协议。

事实上，美国在总统特朗普的带领下已经撤出了以下这些协议：伊朗核协议，中导条约，开放天空条约。有关中导条约和开放天空条约，特朗普指责是俄罗斯首先违背条约规定，因此美国不再遵守。在接下来的美俄谈判当中，首当其冲的就是即将在明年到期的这一个“新起点”条约。美方在今年5月表示，这一条约有着诸多弱点，尤其是在中国的问题上。美国宣布，邀请中国也加入美俄这一场核武器条约的讨论。美方谈判官还强调，特朗普不想要一个“不能反映新时代特点，不能翻开冷战逻辑新篇章”的协议。美方指责中国，“就像俄罗斯一样，致力于武器竞赛，希望通过增强核武器能力，来威胁美国和美国的盟友”。这位美方谈判官指出，“中国在武器周边，筑起了秘密的长城”，并谴责中方“不负责任，危险”，并表示希望俄罗斯能帮助美国劝说中国加入这一条约的讨论。

6月9日，俄罗斯外交部副部长谢尔盖-拉布科夫回应道，“俄罗斯不期待未来中国的立场有什么变化”，“俄罗斯劝不动中国加入讨论”，“不知道美国是否觉得和俄罗斯讨论这个协议依旧有必要，或者说，美国觉得，中国的参与，是和俄罗斯谈判的必须的前提条件”。

拉布科夫还表示，未来一旦达成新版的“新起点”协议，当然需要扩大谈判，其中也包括美国那些拥有核武器的欧洲盟友，包括法国和英国。

根据美国“武器控制协会”的数据，截至2019年，美国和俄罗斯拥有的核弹头各自都超过6000个，中国拥有290个，法国拥有300个，英国200个。