俄没拦住北极柴油继续泄漏 污染流入淡水湖

俄罗斯诺利尔斯克镍业集团旗下公司在西伯利亚北极地带的一处热电站柴油储蓄池，5月29日因为所在地冻土解冻而遭到结构性破坏，储蓄池的柱子垮塌，池中的柴油流出，泄漏的柴油总计两万一千吨。近期的抢救方案因当地特殊的地理环境无法快速进行，6月9日，污染所在地的地方州长抱怨已经有污染物流入了一个淡水湖，给环境造成史无前例的污染。

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对于克拉斯诺亚尔斯克州长的上述指控，涉事的诺利尔斯克镍业集团拒不承认。上个星期，俄罗斯政府一度认为，在抢救之下，污染物已经成功得到了阻挡，不再继续扩散。但星期一晚上，政府终于承认，事实上柴油污染物仍然在漂浮扩散，没有停下来。克拉斯诺亚尔斯克州长乌斯通过国际文传电讯社表示，柴油同时流入了皮亚尼索淡水湖，这是一个长约70公里的淡水湖，风景优美，拥有独特的生态环境。州长乌斯敦促，必须尽快让污染物停下来，否则将继续污染附近的皮亚尼萨河，最糟糕的结果将会是，皮亚尼萨河水把污染物带往北极海域，拉卡海。

诺利尔斯克镍业集团周二晚间召开了新闻发布会，辟谣称，皮亚尼索淡水湖没有被污染，卡拉海也不可能被污染。集团表示，淡水湖和卡拉海之间相隔超过5000公里，而且集团在淡水湖里进行取样，发现的污染程度是零，而且大部分污染物可以得到清理，尤其是可以在极寒来临之前，得到清理。诺利尔斯克镍业集团承认，的确此前没有持续关注热电站下面永久冻土的情况。这场污染被众多环境组织称为俄罗斯北极地区最严重的柴油污染。诺利尔斯克镍业集团总裁上周承诺，集团将负责清理污染的全部费用，费用约为1.28亿欧元。