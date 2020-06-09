新冠病毒和亚马逊森林大火：巴西刹不住了

巴西疫情继续上扬，亚马逊森林火灾季节即将开始。

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被誉为“地球之肺”的亚马逊森林是世界上最大的热带森林，进入了今年旱季，森林火灾预计比去年更加严重。而今年正逢巴西遭受新冠病毒剧烈冲击，森林火灾造成的浓烟，也会加重本就患有呼吸道疾病人群的症状。目前巴西的卫生部门已经饱和，尤其是森林地区。

鉴于上述这种卫生危机与环境危机并行的情况，专家担心亚马逊加速进入恶性循环：新冠疫情越是严重，政府越是无暇应对森林火灾；林火越是肆虐，呼吸道病人的情况就越是危险。更令人震惊的是，今年4月底，巴西环境部长曾经公开表示，新冠病毒能够很好地捕捉媒体的关注度，政府可以趁机通过系列改革，软化对森林的保护。

去年8月亚马逊火情惨状震惊世界，巴西总统博索纳罗被环保人士指责，为了农业贸易出卖森林，巴西政府在全世界的关注，愤怒与困惑之下，出动军队帮助灭火。虽然火势之后得到了控制，但专家表示，这只是治标不治本，最多算是延缓火灾的爆发，因为这是一片被侵蚀至少4500平方公里的森林，有隐患的部分面积圣保罗市的三倍，这一整块土地都随时准备燃烧起来，而且去森林化并没有停下来：今年前5个月，新增1843平方公里的森林被砍伐，这一节奏，史无前例。专家指出，如果按照这一节奏继续砍伐，那么被烧毁的森林，将会逼近9000平方公里。法新社指出，大部分在亚马逊森林实地进行研究考察的专家都认为，这是一颗定时炸弹。“树已经被砍伐，躺在那里，等待随时燃烧”。

巴西境内的亚马逊森林占据整片森林的大约60%，该国同时也记录到超过三万七千人死于新冠病毒。亚马逊森林境内，医院非常少，原住民暴露在严重的外来病毒风险之下。该地区根据最新的官方数据，已经统计到2271人死于新冠病毒，只在一座城市拥有为数不多的重症抢救床位，而该地面积是德国的4倍。确诊感染，需要治疗的人，必须坐船数小时，才能见到一座医院。原住民地区的中心城市玛瑙斯已经开挖大型公墓，处理死亡者。