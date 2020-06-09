《费加罗》：中美冷战之际 韩国要在大国牌桌占一席

韩国总统文在寅接受美国总统特朗普的邀请，同意参加白宫G7扩大会议，又担心得罪习近平。不过，首尔希望借着管理疫情成功的东风，成为后Covid世界的领导者，在大国牌桌上占据一席。

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法国《费加罗》报记者塞巴斯蒂安-法莱蒂（Sebastien Falletti）6月8日的报道说，韩国总统文在寅6月1日与特朗普通电话时，接受白宫的邀请，同意参加特朗普发起的7国集团扩大会议。文在寅是接受这个邀请的第一位国家领导人。

如此这般，首尔快速抓住了飞来的机会。这个机会也抛给了澳大利亚，印度，俄罗斯和巴西。这些国家的反应速度超过G7俱乐部的谨慎成员。

在中国和日本两大邻国的怀疑目光下，韩国这个亚洲第4大经济体，靠其对Covid疫情的有效管理，在动荡的地缘政治环境中，正在为自己进行布局。在青瓦台看来，华盛顿想要的这种前所未有的峰会新格式，将是一个永久性的存在。韩国总统府发言人表示，参加定于9月在美国举行的这次不确定的峰会意味着“韩国已正式加入名为G11或G12的新国际体系”。此举激发了世界第13大经济体（韩国）的民族自豪感，并带有反压日本的气息。因为韩国的前殖民统治国日本，被华盛顿这个突然倡议吓到了。

然而，在中美紧张局势升级之际，首尔正在走一条战略钢丝，一边是韩国最大的贸易伙伴中国，另一边是为韩国提供安全的美国。文在寅没有放过与特朗普亲善的机会。后者是他接近金正恩的北朝鲜战略必不可少的靠山。而接近北朝鲜是他的优先事项。

费加罗报说，这位中左翼领导人已学会如何与白宫变幻莫测的主人打交道。两年来，他对平壤的开放政策无果，离不开华盛顿的支持，况且美韩签有防护条约，根据这个条约美国在韩国驻有23,000名军人。

但是，这位天主教徒，拒绝冒犯庞大而专制的邻居中国。民族主义全面复发的中国是韩国第一大贸易伙伴。这位前人权律师，在武汉肺炎爆发期间对中国保持边界开放，并在北京对香港发动安全攻击以及在南海问题上，尽管华盛顿呼吁，却刻意保持沉默。首尔一直在保持低调，希望在2016年底因部署美国萨德导弹防御系统THAAD而遭北京报复后，在今年“年底前之前”，欢迎习近平主席到访。

后Covid世界的领导者

一场新的中美冷战出现在东北亚之际，“宁静晨曦之国”（韩国）寻求与世界两大强国都保持牢固的关系，培育一种战略模糊性，要求在大国的牌桌上获得一席之地。

文在寅5月10日利用他快速应对Covid疫情（11.700病例，273人死亡）取得的成功，表明首尔想展示自己是“后Covid世界的领导者”。但是，他在国际舞台上非常谨慎。

文在寅的执政党共同民主党4月15日在立法选举中获得成功，加强了他的权力。他希望加快对5G或医疗等高科技领域的投资，把“危机转化为经济发展的机遇”。疫情爆发以来，首尔为缓解不可避免的经济衰退，已投入近2000亿欧元刺激经济，包括首尔在6月3日宣布的一项约260亿欧元的计划。

香港的衰落可给首尔提供机遇

费加罗报说，新的地缘政治格局，尤其是香港被专制中国接管后的衰落，给首尔提供了一个历史性机遇。法韩商会（FKCCI）主席David Pierre Jalicon说，首尔可以通过开放性政策，吸引国际公司，确立自己的区域枢纽地位。但是他也说，在韩国仍能看到官僚主义和贸易保护主义遗留的反应”。

自6月1日以来，由于担心第二波疫情来袭，半岛进入封锁状态，对当地的外国旅行者实施新的限制措施，如果他们离开韩国，将有失去居留证的风险。

这些措施让人想起日本实施的限制措施，引起了工商界和使馆的批评，他们认为这些措施具有歧视性。一个拥有50名员工，在首尔长期经营的欧洲企业老板说，“我觉得被出卖了”。

接受新常态

韩国文化部长，韩政府发言人朴良宇（Park YANG-WOO）6月8日接受费加罗报采访时说，我们仍然处在警戒之中，但我们已从今年1月开始采取的非常严格的社会距离措施，过渡到一种限制措施和日常活动并存的新常态。只要没有抗冠状病毒的疫苗或药物出现，我们就不能回到以前的生活。所以我们接受新常态。现在我们在全国范围内，要让每天新增病例不超过50例。同时，我们要为第二波疫情的可能到来做准备。

韩国抗疫成功三原则和三件事

在介绍韩国成功控制疫情的经验时，韩国政府发言人朴良宇说，我们应对疫情是基于三个原则：开放，透明，公民参与。我们从未关闭边境，只追踪旅行者，也没有隔离整座城市，没有封锁交通，我们保持公民的通行自由。做到这些需要做三件事：测试，追踪和治疗（对病人立即隔离）。我们进行大量的预防性测试，每天最高测试两万人，截止到5月27日，测试了85万人。大量测试是控制疫情成功的原因之一。为了大家的利益，我们希望可以共享我们应对Covid的知识专长。

后疫情时代“无接触”文化

在谈到后Covid疫情时代时，韩国文化旅游部长朴良宇说，Covid将改变文化。疫情过后，应该创造一种减少面对面接触的新生活方式，我们称之为“无接触”生活。包括人工智能和5G等新技术的第四次工业革命将可以支持这种无接触生活方式。我们需要创出这些技术的新用途。这将动摇现在的政治，经济乃至教育，引发变革。此外，在危机期间，在线文化活动也急剧增加。我还宣布了加强国内旅游业的重大措施。