斯托尔滕贝格：北约及同道国家应直面应对中国霸凌和胁迫

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）6月8日在发表演讲时表示，北约跟亚太的同道民主国家，应共同直面应对来自中国的霸凌和胁迫。

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斯托尔滕贝格在讲话中指出，中国与俄罗斯地合作正在不断加强，而这两个国家则共同对欧洲构成日渐严重的威胁。他对此希望北约在国际事务中发挥更大的政治作用，并帮助亚太地区国家应对中国的影响力上升。斯托尔滕贝格在当天发表了题为”北约2030-在一个国际竞争不断加剧的世界中增强联盟”的讲话。他表示，“中国的崛起从根本上改变了全球军力的分布，对开放的社会和个人自由的威胁倍增，并加剧我们价值观和生活方式的竞争。”

斯托尔滕贝格说，北约成员应该对安全问题采取更全球化的方法，不同于以欧洲和北美为中心的传统方针，应采取横跨全球的方法。他指出，“展望2030年，我们需要与志同道合的国家如澳大利亚、日本、新西兰、韩国更加紧密地合作，捍卫我们数十年来保持安全的全球规则和机构，在太空和网路空间、新科技和全球军备控制方面制定规范和标准，最终要维护一个自由和民主的世界，而不是拥护一个霸凌和胁迫的世界。”

斯托尔滕贝格称，“北约不认为中国是新的敌国或对手。但是中国已经投入世界上第二高的国防预算，他们在大力投资于现代军事能力，包括射程可以达到所有北约盟国的导弹。”他谈到，“我们在非洲和北极地区也看到中国军队。我们看到中国在关键的基础设施上进行投资。中国与俄罗斯的合作越来越多，所有这些动作都对北约盟国的安全造成威胁。”

斯托尔滕贝格坦言，“在中国崛起的同时，俄罗斯仍然对西方安全构成严重威胁，我们看到俄罗斯会对邻国使用军事力量。”他说，“俄罗斯正在部署SSC-8新型导弹（9M729巡航导弹），该导弹的射程可以到达欧洲各个城市，并降低了在武装冲突中潜在使用核武器的门槛。”与此同时，他警告说，新成型的中俄合作关系热衷发动信息战，他们都喜欢进行宣传战，“试图分裂我们，破坏北约盟国的信任。”斯托尔滕贝格指出，北约为阻止新冠肺炎疫情危机转变成安全危机，将继续努力工作。他强调，“我们将团结起来揭露这些虚假信息与他们进行顽强斗争。这些人是不会得逞的。”

斯托尔滕贝格称，“西方的开放社会和新闻自由有足够的抵抗力，我相信真理将占上风”。他直言，“在新的全球平衡中，连美国也不能只靠自己的力量，与中国相比，美国不是唯一的超级大国了。很快，中国将成为世界上最大的经济体，他们正在引领许多先进技术的投资，包括人工智能、量子计算等。”斯托尔滕贝格强调，“更重要的是，我们必须站在一起，北美和欧洲需要站在一起，因为我们不能独自应付中国的问题。”

此外，斯托尔滕贝格周三在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，相信英国政府的网络设计方案将能保护他们的网络，确保英国拥有安全的5G网络。他说，“因此，我认为现在对如何确保实现这一目标进行新的评估也很重要。”英国政府曾在今年早些时候决定允许华为参与其5G网络建设；作为对中英关系进行更广泛重新评估的一部分，英国国家网络安全中心(National Cyber Security Centre)正在分析相关决定。

采访中，斯托尔滕贝并重申中国正在不同领域向北约国家挺进，包括在北极、网络和关键的基础建设及通讯领域。他谈到，“所以这并不是关于将北约派到南中国海，而是对中国正在向我们挺进（的形势）作出回应”。北京方面，中国外交部发言人华春莹在当天就斯托尔滕贝稍早的讲话回应指，“我们也注意到斯托尔滕贝格秘书长关于不把中国作为对手的表态。她称，当今世界，虽然部分地区存在动荡和不稳定，但总体上和平、发展与合作仍是时代潮流。”

华春莹称，“中国始终坚持走和平发展道路，一直并将继续为促进世界的和平与发展作出应有贡献。中国始终奉行防御性国防政策，人均国防开支远远低于其他大国。中国的发展给世界带来了机遇，没有对任何国家、任何人构成威胁。”她表示，“希望北约继续树立正确的中国观，理性看待中国发展，多做有利于维护国际和地区安全与稳定的事。中方愿在平等和相互尊重基础上同北约加强对话。”