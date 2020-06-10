蓬佩奥：汇丰对北京进行‘企业磕头’得不到尊重

美国国务卿蓬佩奥6月9日斥责英国汇丰银行在近日发表声明，支持“中国终结香港自治权的行动”，并称像这种“企业磕头”的行为不会从北京方面得到什么尊重。

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香港汇丰银行上周在其微信帐号上以“汇丰银行亚太地区执行总裁签署支持新法请愿”为标题发出了一则声明，称“作为香港银行公会的一个重要成员，汇丰银行重申，在‘一国两制’的原则下，尊重和支持稳定香港社会秩序，提振经济促进繁荣的各项法律”。汇丰银行微信帖子还特别配了一张照片，显示汇丰银行亚太区行政总裁王冬胜6月3日在香港湾仔地铁站附近的“撑国安立法”的签名处，签名支持这个法律在香港实施。他还特意以简体字的“胜”来替代通常使用的繁体字。据悉，王冬胜是中国政协委员（港区），也是香港总商会主席。他日前在接受新华社采访时称，“香港商界普遍认为香港国家安全立法是一个正确方向”，希望“香港国家安全立法可以为香港带来长远的繁荣稳定”。

《华尔街日报》评论称，“一个半世纪以来，汇丰银行在东西方混乱的地缘政治局势中始终保持中立。如今，这家银行在有关香港未来的问题上公开表示支持中国，这已引发一场批评风暴。”事实上，该金融机构的这一表态也在英国国内引发高度关注和批评声音。英国议会下院保守党领袖李思铭（Jacob Rees-Mogg）提出，总部设于伦敦的汇丰银行与中国政府的关系，可能比英国政府更加紧密。英国保守党议员图根达特（Tom Tugendhat）和奥布莱恩（Neil O'Brien）分别批评汇丰。前者抨击汇丰银行和作出相同表态的渣打银行，“选择支持专制政府压制自由和损害法治，质疑不符合企业社会责任”。后者呼吁汇丰客户关闭银行户口进行抗议。

华盛顿方面，据路透社的报道指，北京据报威胁英方，除非允许华为公司参与5G网络建设，否则将报复汇丰银行，并背弃在英国兴建核电站的承诺。对此，蓬佩奥指出，美国准备好以替代方案帮助英国。他在声明中称，“美国与盟友和合作伙伴站在一起，反对中国共产党胁迫性的霸凌策略”。他续称，“中国共产党对汇丰的威吓应该成为一个警示”。此外，他还提到王冬胜所签署的声明事件，并称“这种忠诚表现似乎没有为汇丰赢得北京方面的尊重，北京方面继续利用该行在华业务作为对抗英国的政治杠杆。”

蓬佩奥提出，澳大利亚、丹麦和其他自由国家都受到来自北京的压力，这表明为什么各国需要避免经济上过分依赖中国，并警惕其关键的基础设施建设不受中共的影响。他强调，“自由国家以真正的友谊相待，希望共同繁荣，而不是以政治及公司磕头”。此前，英国《每日电讯报》周六报导，汇丰控股集团主席杜嘉祺(Mark Tucker)曾警告英国不要禁止华为生产的网络设备，声称汇丰可能在中国面临报复。不久后，汇丰和渣打的主要股东Aviva Investors在本周二表示，对两家银行决定支持香港国安法感到“不安”。

路透社的报道指，Aviva Investors首席投资官康明（David Cumming）称，“两家银行在作出决定之前，并不了解香港国安法的详细内容或者实际上如何运作。”他说，“如果企业作出政治性声明，他们就必须接受随之而来的企业责任。”康明称，“因此，我们预期两家公司都会证实，如果未来发生这部法律伤害香港自由的情况，他们也会公开大声地指出来。”

北京方面，中国外交部发言人华春莹周三就蓬佩奥的发言回应称，“美国一些人看来，可能世界上只能有两种人：如果不是听美国的话，跟美国一起来攻击中国，那就一定是受到了中国的胁迫。”她称，“这种看法实在是狭隘和可笑。”