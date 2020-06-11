朝鲜官员斥美国无资格干涉朝韩事务

金正恩在朝鲜中央军事委员会会议上讲话，照片由朝鲜官方KCNA2020年5月24日发布

针对美国就朝鲜宣布切断朝韩之间一切联系表达遗憾，朝鲜官员周四（6月11日）表示，美国没资格对朝韩之间的事务说三道四，如果美方希望即将迎来的总统大选能顺利进行，闭上嘴巴才符合自己的利益。

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朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根周四通过朝中社说，朝韩关系若出现改善，美国便忐忑不安试图阻挠，朝韩关系若降温，美国则以表达担忧，其“双重态度”令人“厌恶”。

他说，如果美国希望年底的总统选举能顺利进行，就应该管住嘴巴，首先管好自己内部事务

法新社报道指，平壤对美发出这一隐性威胁正值美朝领导人新加坡历史会晤两周年刚刚过去两天之际，这一朝美元首的首次峰会除了具有象征意义之外，对半岛无核化的宣言表述含糊。而自去年2月在河内举行第二次“特金会”失败之后，朝核谈判始终陷入僵局。

一些专家认为，平壤对美国没有就取消对朝国际制裁让步而强烈不满。迄今为止，朝鲜将其愤怒集中对向首尔、而不是华盛顿，最近几个月朝鲜来不断进行武器试射尤其显示了这一点。

几天来平壤连续对首尔口诛笔伐，并在周二宣布切断与韩国的一切官方联系。

美国国务院九日对朝方的这一决定表达失望，并敦促朝鲜重返外交与合作的道路。

据报道，为保障盟友韩国免受来自朝鲜的威胁，美国现有在韩常驻美军28500人。