丛培武：孟晚舟案是政治事件 美国是中加关系麻烦制造者

中国驻加拿大大使丛培武在周四接受路透社采访时表示，美国正在利用华为首席财务官孟晚舟的案子来制造中国与加拿大之间的摩擦。

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2018年12月，根据美国司法部的司法协助要求，孟晚舟在加拿大温哥华转机时被捕，随后美国向加拿大提出了引渡要求。根据美方的起诉书显示，华为和孟晚舟被控参与了一个欺诈计划，通过其受控星通公司（Skycom Tech Co Ltd.）为华为获得被禁止出口到伊朗的美国产品和技术，并误导汇丰银行将资金转移出伊朗。

在采访中，被问及是否认为加拿大司法体系具有独立性时，丛培武提到了特朗普在2018年12月的言论。当时特朗普曾对路透社称，如果对国家安全有利或者有助于与中国达成贸易协议，他将干预美国司法部指控孟晚舟的案子。丛培武提出，特朗普的言论表明，“孟晚舟案”并非一起单纯的司法案件。他说，“我们认为，这实际上是美国为了打压中国高科技公司而策划的一起严重政治事件。”

丛培武在采访中还谈到，“美国一直在利用加拿大，美国是中国与加拿大关系中的麻烦制造者。”孟晚舟事件发生不久后，两名加拿大人康明凯、迈克尔因被指涉嫌从事危害中国国家安全活动而被捕，丛培武在采访中称他们，“健康状况良好”。他称，但领事探视仍由于防疫措施而暂停，“当形势好转时将会恢复”。

当地时间5月27日上午，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院曾就“孟晚舟案”做出裁决，认定孟晚舟符合“双重犯罪”标准，将对引渡案继续审理，孟晚舟未能获释。丛培武在采访中并没有透露中国是否将对这一裁决实施报复。而该裁决将延长孟晚舟为避免被引渡而进行的法律程序。

事发后，中国驻加拿大使馆随即驳斥指，加方协助美国打压华为的行动，美、加滥用其双边引渡条约，并专横地采用强迫手段限制孟晚舟，严重侵害了中国公民的合法权益。中方大使馆强调，中国政府坚决捍卫中国公民及企业的正当、合法权益，并敦促加方认真对待中国的严正立场以及关切，立即释放孟晚舟，不要一意孤行。