稀土价格飞涨：中美脱钩 美加联手？

中美冷战正在走向“脱钩”，稀土战略受到关注。17种稀土矿物是高技术产品必不可少的材料，也是北京与华盛顿贸易战的核心。目前稀土价格正在飞涨。中国近乎垄断了市场。但北京这个杀手锏的法力似乎正在变弱。

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《费加罗》报6月12日刊出记者Jean-Louis Tremblais的文章，题目是“稀土的战略赌注”。该文说，稀土的17种矿物，钪，钇和15个镧系元素，是民用和军用高科技必不可少的原料，用于现代经济学的许多关键领域：电发动机，催化转换器，光学透镜，核能，雷达，激光器，屏幕，电池，风力涡轮机，冶金合金或医学成像。

其实稀土并不稀有，它在地壳里有广泛的分布。而且联合国一项研究表明，稀土储量的“枯竭指数”超过1200年，换句话说，我们距离稀土资源耗尽还很遥远。其实稀土的“稀有性”仅仅在于：全球70%的产量集中在中国。而这个局面的主要原因是提取稀土需要用酸，对环境造成灾难性破坏，摧毁景观，扰乱生态系统，污染空气和水，导致岩石矿床有放射性。所以发达国家将开采稀土活动分包给了几乎没有生态顾虑的中国…

中国控制着市场

该文说，中国经济起飞之父邓小平曾经说过：“中东有石油，我们有稀土。” 习近平的想法也一样，而且他要让人知道他这样想：2019年5月，在北京与华盛顿的贸易战中，他高调参观了中国最大的稀土采矿设施，此举或多或少地露出封锁稀土出口的威胁。若真如此，对美国来说将非常严重。因为美国使用的稀土有80%来自中国。

现在，疫情大流行（被特朗普视为“中国病毒”所致）以及香港问题，都加剧了中美之间的紧张关系。由于投资人担心北京会封锁稀土出口，导致稀土的市场价格正在上升。这些市场预期（无论是否成立）都提高了稀土贵金属的价值。中国大型稀土企业的价格飞涨：中国五矿稀土有限公司的价格涨了27％，金力永磁稀土公司的价格上涨了24％。与制药业一样，Covid-19病毒揭示了全球经济对亚洲巨人的极度依赖。

美国反击

美国总统唐纳德·特朗普上台以来，一直致力于减少对中国的稀土依赖。确实，如果北京像2010年对日本做的那样，停止对美国出口稀土，那么硅谷可能会申请破产，美国的军工联合体将遭受重创。于是美国向加拿大靠拢。加拿大拥有许多稀土金属，以及开采加工所需的基础设施。加拿大总理贾斯汀·特鲁多在2019年9月宣布：我们的利益在于确保我们能够可靠地供应这些重要金属。

与此并行，美国五角大楼刚刚通过了一项美国本土稀土议案(Onshoring Rare Earth Act)，重新启动了加利福尼亚州的稀土开采。美国政府将发放补贴，帮助企业弥补与中国稀土业的差距。但这一行动可能需要数年时间。对于美国来说，目标不再仅仅是为了保就业，而是要保军队（的优势）：地缘政治优先经济。

另据费加罗报记者Hayat Gazzane去年5月引述美国地质调查局的数据：2018年全球稀土总产量为17万吨，中国生产12万吨，占比71%。澳大利亚产量第二，只有两万吨，美国排第三，1.5万吨，然后是，缅甸5000吨，俄罗斯2600吨，印度1800吨，巴西，布隆迪和泰国分别一千吨，越南400吨，马来西亚200吨。这个统计没有加拿大和美国。

魁北克有矿

中国的稀土储量在全球占40%。越南和巴西稀土储量也很多，排第二和第三。然后是，俄罗斯，印度，澳大利亚，美国及其他国家。这个数据中没有加拿大。不过，加拿大探索稀有矿产公司(Quest Rare Minerals Ltd)2013年曾宣布，他们在魁北克省北部发现了丰富的稀土矿。

该文还说，由于美国80%的稀土金属来自中国，因此在中美贸易战中，特朗普没有对中国稀土产品增加关税。而且美国人不但进口中国加工提炼的稀土金属，还把美国的稀土运到中国去加工，然后再进口回来。美国在2010-2011年曾试图重启稀土生产。当时中国实施出口配额，推高了市场价格。加州的Mountain Pass矿山于2012年重新开放。但这个矿山在泡沫破裂后宣告破产。

中国在稀土生产和出口独占全球鳌头的局面，可以从三方面来看：第一，中国稀土储量多；第二中国对稀土开采加工的环保要求低；第三，中国稀土产品价格低廉，将其他国家同类企业碾压到无法竞争。

这次Covid-19疫情暴露出全球一体化硬币的另一面，各国都意识到，在医药和战略物资生产方面对中国和印度的过分依赖威胁自己的国家安全。疫情过后，一些欧美国家将回迁部分战略产业，调整工业布局。其实北美的稀土生产，已在疫情之前的中美贸易战中，先行了一步。疫情后的世界，价格统治一切，指挥一切的全球化思维，可能会慢慢有所收敛和改变。