中澳关系交恶：澳籍男子被控走私毒品一审获死刑

广州市中级人民法院官网6月13日发布公告指，10日上午，该院对澳大利亚籍被告人卡姆·吉莱斯（Karm Gilespie）比走私毒品案作出一审判决，以走私毒品罪判处其死刑，并处没收个人全部财产。

广告 继续浏览后续

相关信息显示，2013年12月31日，卡姆·吉莱斯比从广州白云机场口岸出境，海关工作人员在其托运的行李中查获甲基苯丙胺（冰毒）7500多克。澳大利亚政府随后对这一宣判结果加以证实。堪培拉方面发布声明回应指，“澳大利亚外交与贸易部正在向在中国遭拘押的澳籍人士提供领事协助”。声明称，“我们就获知对他案件的宣判感到十分悲伤，澳大利亚反对在任何情况下对任何人实施死刑”。

据澳洲媒体介绍称，涉案的吉莱斯大约在50岁左右，于2012至2015年中国政府打击冰毒期间被捕。吉莱斯被捕发生在澳大利亚联邦警察与中方签署了，有关打击毒品走私的“烈焰专案小组”合作协议。该协议于2015年签署，双方的合作并促成了对超过20吨毒品的截获。事实上，近年来中澳两国之间发生了多起，澳洲公民在华因被控走私毒品而被逮捕受控案件。澳大利亚籍智障男子伊卜拉欣•加陆( Ibrahim Jalloh)因走私超过2公斤冰毒于2015年被判死缓，后转为无期徒刑，并没收个人全部财产。

另一持新西兰护照的悉尼男子皮特·加德纳(Peter Gardner)于2014年11月8日，从广州白云机场入境时被发现其携带行李中有30公斤的毒品。据悉，加德纳的案子仍在等待宣判。针对中国法院对走私毒品犯罪所进行的死刑判决，澳州贸易部长伯明翰（Simon Birmingham ）此前曾提出异议。加拿大人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg ）曾因该罪名于2019年1月14日一审，被大连市中级人民法院判处死刑，并处没收其全部财产。

伯明翰对此案评价说，“我们盼望达到不仅死刑不会被判决，同时每当有人陷入困境时法治能公正的发挥其作用”。据悉，谢伦伯格的案件经上诉后目前仍在辽宁高院受理过程中。此外，自近期澳大利亚当局提出应对肆虐全球的新冠肺炎病毒来源等疫情相关问题展开独立调查后，堪培拉与北京的关系便陷入冰点。分析人士指，在此档口，这一宣判结果只会进一步升级两国摩擦，并降低澳洲民众对中方的好感。