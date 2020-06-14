全球新冠病毒感染与死亡累积人数继续攀升
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据俄罗斯新冠疫情防控指挥部表示，过去24小时，全国新增8835例新冠肺炎确诊病例，累计病例达52万8964例。俄新冠疫情防控指挥部表示，单日新增119例死亡病例，全国累计死亡病例6948例。过去24小时，俄罗斯有5409人出院，全国累计治愈28万0050人。
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巴西卫生部13日晚公布的最新数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例2万1704例，累计确诊85万0514例；新增死亡892例，累计死亡4万2720例。巴西累计确诊和死亡病例数都仅次于美国，排在全球第二位。
根据法新社的统计，从区域来看，欧洲累计确诊238万2860例，18万7405死；美国和加拿大累计确诊215万9686例，12万3216死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊157万9124例，7万6672死。
亚洲累计确诊80万8221例，2万2449死；中东地区累计确诊55万4472例，1万1485死；非洲累计确诊22万7430例，6137死；大洋洲累计确诊8698例，131死。
中国官方公布，13日中国共新增57例确诊病例，其中本土病例38例，包括北京36例，辽宁2例。
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