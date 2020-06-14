新冠疫情

全球新冠病毒感染与死亡累积人数继续攀升

新冠病毒 © 路透社

据俄罗斯新冠疫情防控指挥部表示，过去24小时，全国新增8835例新冠肺炎确诊病例，累计病例达52万8964例。俄新冠疫情防控指挥部表示，单日新增119例死亡病例，全国累计死亡病例6948例。过去24小时，俄罗斯有5409人出院，全国累计治愈28万0050人。