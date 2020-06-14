北约秘书长：中国离欧洲的前门越来越近

德国《星期日世界报》(Die Welt am Sonntag)6月13刊登了对北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）的专访。他表示，中国的崛起正在根本上改变全球的力量平衡，其也带来了新的机遇和挑战。他指出，随着中国离欧洲的前门越来越近，北约在未来必须面对中国问题。

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斯托尔滕贝格指出，“中国的崛起正在从根本上改变全球的力量平衡，它带来了诸如在经济层面的新机遇，也同时带来了新的挑战”。他口中的中国挑战主要关注于军事层面，包括北京拥有全球第二大的军事支出，根据美国国防部的消息，中国目前拥有超过2000枚短程、中程和远程导弹。

斯托尔滕贝格谈到，中国军方所拥有的东风-21D弹道导弹（DF-21D）尤为奏效。他称，“中国正大力在能到达欧洲的核武器和远程导弹领域进行投资，北约盟国必须共同面对这一挑战”。报道称，中国对军力和军备的重视不但是希望迫使美国退出印太地区，同时还要在允许的情况下获得制海权，以对贸易航线进行控制。

斯托尔滕贝格指，“中国正距离欧洲的前门越来越近，在北极、非洲和地中海都有所存在。北京还正大力地对欧洲的关键基础建设进行投资，并在网络空间固定活动”。他认为，虽然目前没有国家直接受到中国威胁，“但我们观察到南中国海正发生着非常严重的事态发展；中国正在不断地妨碍国际公海上船只的自由航行。我对此有所顾虑”。

斯托尔滕贝格指，与北京保持对话十分重要，与此同时显而易见的是，“南中国海并不在北约的范围之内，也没有理由向当地派遣盟军部队”。不过中国仍处于刚刚发布不久的北约2030倡议，就未来十年联盟的使命和结构提出了新计划的中心问题之一。北约指为此将需要与澳大利亚、日本、新西兰和韩国等国家更紧密地合作。他表示，“我们信仰自由贸易，及依照相关法律在国际水域的自由航行，这同样适用于南中国海。”。