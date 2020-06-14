普京：俄高超音速武器研发领先全球 否认修宪强化总统独裁

俄罗斯总统普京最新接受了“俄罗斯第一电视台”（Russia-1 TV）专访并于周日播出。他在采访中宣称，俄罗斯在高超音速武器等新型装备研发方面全球领先，又形容现时在核力量发展方面，包括核载量与弹头数目，都与美国处于均势。他还首度将美国反种族歧视抗议和抗疫成绩联系在一起，并称，“（美国当前）发生的事，是一些深层次国内危机的体现。”

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就军事问题，普京在采访中称，俄罗斯不仅在对现役传统武器进行升级改造，还在引入新型装备。他说，“从这点来看，可以有把握地说，我们在这方面全球领先。”他并指，俄罗斯今天所拥有的某些武器装备，未来其他军事大国也会拥有。普京称，“我曾说过，世界上其他领先军事大国也将会拥有俄罗斯现在拥有的这类装备，我指的是高超音速武器。但是，2018年至今还没有一个国家宣布装备了这种武器。”

普京强调，在其他国家研制出高超音速武器的时候，俄罗斯极有可能已经拥有了反制手段。不过他坦言，目前高超音速导弹还无法拦截。此外，他同时提出，俄美在核力量发展方面，无论是载具，还是弹头数量，基本上都势均力敌，但在未来武器研发方面，俄罗斯处于世界领先的地位。同样在采访中，普京首都提到了美国国内近期受到的新冠疫情和反种族歧视抗议冲击。他谈到，“这表明（美国）存在问题，而与抗击新冠疫情有关的事，让人们关注到了一些更为普遍的问题。”他续称，“（美国当前）发生的事，是一些深层次国内危机的体现。”

普京认为，自特朗普上任以来，这场危机已经持续了很长时间，而美国的党争加剧了这些危机，“当特朗普胜选时，他的胜利是显而易见的，也是民主的。失败的政党编造了各种各样的谎言，来质疑他的合法性。”他还批评美国在应对新冠疫情时缺乏“强有力”的领导，“（美国）总统说我们需要这样做，或那样做，但某个地方的州长又告诉他应该怎么做......在我看来，问题在于，在这件事上，集团和党派将自身利益凌驾于全社会和民众的利益之上。”

采访中，普京认为在俄罗斯，可能没有地方的官员会质疑政府或他在抗击疫情上采取的一些措施。因此，他认为，“俄罗斯正以最小的损失稳步走出新冠疫情，但上帝保佑，美国可不是这样。”他自夸称，应对新冠肺炎疫情俄罗斯要比美国应对的好。俄罗斯官方报告的确诊病例超过52万例，位于美国和巴西之后。与此同时，该国报告的6948例死亡病例则远低于美国目前超过115000的死亡患者数据。

值得一提的是，普京在采访中还否认了批评人士指，俄罗斯即将举行的修宪公投将使其延长任期，并强化一个总统独裁现状的指控。他表示，修宪改革内容还包括强化俄国家杜马的内容。俄罗斯修宪公投按计划将于6月25至7月1日举行。如果公投通过，其将给予自1999年在俄罗斯掌权的普京在2024年本届总统任期结束后继续担任两届，每届6年的总统任期。依照现有的俄罗斯宪法，他理应在2024年自行离开克林姆林宫。