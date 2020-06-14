特朗普西点军校演讲：我们不是世界警察 回避示威话题

美国总统特朗普6月13日参加了西点军校2020届毕业生的毕业典礼并发表演讲。他在讲话中表示，美国军队的职责不是重建海外国家，而是保卫美国的国家安全。他强调，“我们不是世界警察”。

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特朗普在演讲中面对台下遵守防疫社交距离的1100多名陆军学员表示，“美国是人类历史上最伟大的国家”。他宣称，“你们每一位都是在美国历史上最关键的时刻开始你们的陆军生涯的。我们正在恢复根本原则，即美国军人的职责不是去重建海外的国家，而是强力保卫我们国家免受外敌的侵略。我们正在终止无休止战争的时代。取而代之的是重新将重点明确放在保卫美国的关键利益上”。

特朗普强调指，“美国军队的职责不是去解决很多人甚至从未听说过的遥远土地上的历史冲突。我们不是世界警察，可要让我们的敌人知道：如果我们的人民受到威胁，我们将毫无迟疑地开始行动。从今往后，当我们投入战斗时，我们就只为胜利而战”。

演讲中，特朗普重申，为了重新建设美国军队，由他领导的政府已经投入超过两万亿美元的经费购置新型舰艇、轰炸机、数百架军用直升机、战斗机、新式坦克和导弹等，并研制超高音速的导弹，还成立了太空军。其目的就是确保美国军队拥有世界上最好的装备与科技，继续是世界上最强大的军队。讲话中，他还鼓励西点毕业生们要维护美国的核心价值，发扬团结、自由与平等的传统去保卫国家。他并感谢美国军队在帮助对抗疫情方面作出的巨大贡献。

特朗普说，“我想借此机会向美国各军种的所有现役、后备役军人和国民警卫队表示感谢，感谢他们挺身而出去帮助抗击这个看不见的敌人，即从一个叫中国的遥远土地上传到我们海岸上的新型病毒。我们将消灭这个病毒。我们将根除这场瘟疫”。值得一提的是，面对近期美国暴发的反种族歧视抗议和骚乱，特朗普一度曾威胁要在美国本土动用军队来平息事态。他的这一发言不但引发广泛争议和批评，国防部长马克·埃斯珀、司法部长巴尔和美军参谋长联席会主席马克·米利都相继公开表达了反对意见，并在私下为此与总统进行争论。

面对西点军校的学子，特朗普并未直接谈到有关抗议的问题，只是表示，“我也要感谢国民兵的男女成员，对飓风和天然灾害带来的挑战所做出的因应，确保了街上的和平、安全和宪政法治。”