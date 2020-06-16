新冠疫情继续令人担忧 全球感染风险依然严峻

法新社消息，据英国医学杂志《柳叶刀》星期二发表的研究文章指出，全球有近3亿5千万人面临遭受新冠病毒的严重感染，可能需要住院治疗。英国科研究人员对全球188个国家的情况进行了研究，根据新冠病毒对不同的年龄、性别和健康状况的人群所造成的伤害而得出上述预测。

广告 继续浏览后续

该研究报告显示，全球22%的人口，即大约17亿人会因为其中的一项风险而染上新冠病毒重症。年轻人口比例大的地区感染风险也最低，例如在非洲，只有16%的人面临严重感染新冠肺炎的风险，即在非洲13亿人口中只有2亿8千3百万人，而在欧洲这一比例则高达31%。

目前全球新冠病毒感染人数已经超过800万，其中逾半在美国和欧洲，而拉丁美洲感染数则直线飙升。据韩国中央防疫对策本部16日消息，截至当天0时，韩国较前一天新增34例感染新型冠状病毒确诊病例，累计确诊1万2155例。单日新增的病例连续两天在40例以下。另外，前一天新增1例死亡病例，累计死亡278例。平均病死率2.29%，随着年龄增长而急剧升高。60至69岁年龄群病死率为2.57%，70至79岁病死率10.06%，80岁以上高达25.75%。

新西兰政府今天表示，新增两例新冠病毒感染病例，两名患者最近都从英国返回新西兰。这两起境外移入病例打破新西兰连续24天零确诊的纪录。新西兰上週宣布没有任何新增病例或现有病例后，解除所有社交与经济限制，但仍维持边境管制。新西兰成为全球头几个宣布重返疫情前正常生活的国家。