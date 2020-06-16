法国《快报》周刊：朝韩紧张局势三个问题

近几天来，平壤寻求激化与首尔的紧张关系，激烈抨击首尔几天后，于周二（6月16日）在毗邻韩国边境的开城，炸毁了韩国联络处大楼。不过，朝鲜领导人金正恩一直没有露面，前台之事均由“御妹”金与正（Kim Yo Jong）操办。法国《快报》周刊Express今天6曰16日试图解析朝韩半岛紧张情势的三个问题：

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周二发生了什么？

韩国统一部发言人周二对媒体发出只有一行字的声明说：“朝鲜在下午2:49炸毁了开城（韩国）联络处。” 在此之前几分钟，韩联社报道说，在开城朝韩联合工业园一带，有巨响和烟雾传出。那里有一个韩国跨境联络处。

朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正在上周末曾威胁要摧毁这座大楼。她警告说，在很短时间内，北南之间毫无用处的联络处将被彻底摧毁。

之前，金与正还曾宣布她已要求朝鲜“对敌关系部” 决定下一步将采取的行动。她保证说，陆军参谋部决心采取一些行动来平息人民（对韩国）的愤怒。”上星期，朝鲜当局宣布切断与敌方韩国的政治和军事一切沟通。

怎么会到这个地步？

平壤官方将局势的恶化归咎于韩国活动人士（逃北者）从边界向朝鲜发送敌对传单。这些传单常被拴在气球上，飘到朝鲜境内，或被塞在瓶子里，顺着边界河流漂移到朝鲜一侧。这些传单通常包含对金正恩的人权记录或其核子野心的批评。

本周一，韩国总统文在寅敦促朝鲜当局不要再关闭“对话的窗口”。文在寅在2018年曾扮演南北和解倡导者的伟大角色。

自从朝鲜抗议韩国放任一些逃北者向朝鲜发敌视传单以来，首尔已向涉嫌跨境发传单的两个逃北者团队发起法律诉讼。

尽管如此，据朝中社报道，朝鲜人民军总参谋部周二表示，注意到朝韩关系恶化，正在制定一项“行动计划”，该计划要“将前线变成堡垒”。此举将包括重新占领朝韩协定划出的非军事区。

平壤发动这些攻击谋求什么？

自本月初以来，平壤增加了恶攻韩国的次数，尤其是针对逃北者从非军事区DMZ韩国一侧向朝鲜发传单之事。

但是一些专家认为，平壤在与华盛顿的核谈判陷入僵局之际，正试图挑起一场与首尔的危机。因为自从河内峰会失败以来，朝鲜已经或多或少地从特朗普的雷达中消失了。法国战略研究基金会（FRS）朝鲜半岛专家Antoine Bondaz在法国24小时电视台解释说，“安全局势比两年前危险得多，因为那时，平壤还能在不承受美国太多压力的情况下，继续开发核计划，提高其军事能力。”

韩国国家战略研究所专家Shin Beom-chul向法国快报周刊表示，“平壤的短期目标是结束逃北者发送敌对信息。较长期目标则是让美国作出反应，放松对朝鲜的制裁。”因为这些制裁严重影响了朝鲜经济。而且中国出现冠状病毒后，朝鲜关闭国界，经济受到了严重影响。

快报周刊指出，当朝-韩关系陷入僵局之际，新的紧张局势便再次出现，尽管朝鲜领导人金正恩与韩国总统文在寅在2018年举行了三次首脑会议，由于朝鲜不愿直接冒犯华盛顿，所以首尔恰好就是平壤的最佳敌人。况且，朝鲜战争（1950-1953）是被一纸“停战协定”，而不是一个“和平协定”中断的，这意味着从技术上讲，朝韩两个邻国仍处于战争状态。

御妹权势上升

快报周刊6月10日一篇文章指出，金正恩的胞妹金与正出面严厉抨击首尔未能阻止逃北者向发传单，并辱骂逃北者都是垃圾，宣布切断与韩国的一切沟通。这场危机，似乎印证了“御妹”权势的上升：自本月以来，她似乎变成朝鲜对韩关系的负责人。

之前，在今年四月，金正恩未参加其祖父金日成的诞辰日太阳节，神隐大约20天。外界纷纷猜测他身体出了状况。美国CNN的消息说，金正恩可能做了外科手术，情况危险。很多推测指出，金正恩如有不测，鉴于他的后代年龄尚幼，不排除金与正上台或摄政的可能。这次，她借逃北者发送气球传单，下令切断与首尔的沟通，炸毁韩国联络大楼。如此这般，在前台展现的杀伐决断，也许是她日后掌权的预演。