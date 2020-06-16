消息：蓬佩奥与杨洁篪周三在夏威夷会晤

法新社报道援引多方消息指，美国国务卿蓬佩奥本周三将在夏威夷的一个美军基地会晤中国代表团，讨论自今年年初以来严重恶化的美中关系。

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美国新闻网站Politico此前最早报道有关会面安排的消息。周一香港《南华早报》援引一位未具名消息人士的话称，中国主管外事工作的中央政治局委员杨洁篪将代表中方参加与蓬佩奥的会晤。会议预计将在夏威夷的希卡姆空军基地(Hickam)举行。

报道援引另一消息人士指，蓬佩奥预计将于周二离开华盛顿前往夏威夷，会议将于周三在夏威夷举行。

消息指，会晤可能的议程包括新冠病毒应对、军备控制、贸易、香港、朝鲜和双方针锋相对的针对新闻媒体的行动等。

美国国务院和白宫目前未尚未对此置评。

中国外交部的表示是，中美两国间“保持着沟通”。

蓬佩奥与杨洁篪的上一次接触，是4月15日二人就新冠疫情通电话讨论。此后，美中关系不断恶化。

蓬佩奥是美国批评中国应对新冠疫情冲在最前沿的官员，他谴责北京故意隐瞒新冠疫情的严重程度，从而导致病毒其后在全球的蔓延，造成全球43万人死亡，美国11.6万人死亡，北京应对此负责。

更有甚者，他公开表示相信新冠病毒尽管为自然产生，但很可能是从武汉一个实验室所泄漏，对此北京方面给予了严词否认。

美中关系跌至多年来最低点，5月中旬，美国总统特朗普甚至暗示可能会切断与北京的联系。而中国政府新近在香港推进被华盛顿视为威胁香港自治地位的国安法，更加剧双方的关系恶化，蓬佩奥此前在美国国会的作证，认定香港不再具备高度自治，为美国取消对香港的贸易特殊待遇铺平道路。

法新社报道指，从贸易战到人权议题、再及美国就中国在南中国海军事化的批评，影响美中关系的纠纷议题为数众多。