G7敦促北京当局不要通过有争议的港版国安法

七国集团“强烈敦促”北京撤回有争议的港版国安法。七国集团外长在一份声明中指出，通过港版国安法将会危害香港的自治。声明还指出，我们也非常担心国安法将减少并威胁全体港人的基本权利和自由。

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法新社指出，七国集团上述声明是在蓬佩奥和杨洁篪在夏威夷会面前夕发表的。美国国务卿蓬佩奥与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，17日在夏威夷的希卡姆（Hickam）空军基地会面。这是两人4月15日通电话讨论新冠病毒疫情以来，首次对外公开的接触。

路透社引述消息人士披露，会面议程包括应对冠状病毒、军备控制、贸易、香港、朝鲜，以及双方就新闻媒体针锋相对的行动，范围广泛。

中美上次举行高级别会晤，是今年1月15日美国总统特朗普和中国副总理刘鹤在华盛顿签署首阶段贸易协议。中国国家主席习近平和特朗普之后在2月7日和3月27日通了两次电话。

法新社还表示，美国前国家安全事务助理约翰·博尔顿即将出版的新书《生事之屋：白宫回忆录》给夏威夷美中高层会面蒙上了阴影。博尔顿在书中指责特朗普为了连选连任成功，寻求中国对他的支持。