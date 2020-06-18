法国《观点》周刊：中印为何在喜马拉雅山发生冲突

中国与印度军队6月15日在喜马拉雅山海拔4200米的加勒万河谷进行械斗。两个核大国的流血冲突引发国际关注。印方宣布20名印军丧生，印度民怒沸腾，总理莫迪发誓不会让这些军人白死。中国一方却出奇平静，官方未透露伤亡情况，媒体保持低调，非正消息称，解放军40多人死亡。长久以来，中印互向对方声索部分领土，但长期以来，两国间的紧张情势从未如此严峻。

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法国《观点》周刊记者吕克-德-巴鲁奇（Luc de Barochez）6月17日发文说，中印是否正走向一场喜马拉雅高原战争？两个亚洲巨人上演这场新悲剧的背景画面壮丽而悲伤：海拔4300米，气温常在零下的加勒万绿色河谷被海拔超6000米的雪峰环绕着。这里与地球上三个最不稳定的地区为邻：西藏，克什米尔和新疆（中国突厥斯坦）。

悲剧发生在6月15日晚。据印媒报道，当时两国数百名军人用拳头，石头，铁棍和镶满钉子的棍棒械斗，造成印军至少20人死亡，包括一名军官，另有100多人受伤。中国对己方伤亡情况依然保密，但若相信印度的消息，中国人民解放军在这场械斗中有数十人丧生。

危险升级

两国之间的紧张关系可追溯到1947年印度独立之时。原因是之前的大英帝国与中国从未在喜马拉雅山这片不毛之地标出精确的界限。

1962年，印中边境冲突演变成一场短暂但致命的战争。加勒万河谷当时也是冲突现场。那次战争以后，在中印漫长的边界线上，事故一直不断。不过，45年来，双方冲突都没有造成人员死亡。6月15日的致死冲突是例外。

法国观点周刊写道，在1962年那场战争之后，虽然交战双方之间绘有一条实际控制线（LOC），但对这条线的许多地方，两国对具体划线各自有不同的看法。双方也从未停止过相互声索领土主权。比如，印度一直宣称中国控制的大块地区，特别是阿克赛钦（Aksai Chin）地区，是印度的。阿克赛钦位于加勒万河谷东边，一条连接中国西藏和新疆的军用战略公路从那里经过。中国一方则对印度认为自有的相当大一部分领土声索主权，特别是不丹以东的阿鲁纳恰尔邦。

简易武器

中国与印度都是核大国。两国人口加起来超过地球人口三分之一。这些情况使双方任何冲突升级都将危害世界和平。不过，从双方军人徒手或用简易武器攻击对方来看，德里和北京都想把冲突升级限制在可控范围内。此外，数十年来，在实际控制线旁边巡逻的双方军队，原则上，也都不带武器。

该文说，中国通常会寻求让中印边界保持平静，以便专注于跟美国竞争对抗，以及对台湾和南海的野心扩张。

然而，从五月底开始在加勒万河谷发生的一系列事件，凸显了中国一种新的进攻性。这也许是中国对印度近年来努力对其控制区增强影响力的反击。

特别是印度军人在加勒万河以西修筑了一些新道路，以方便印军的部署活动。正如一名前印军情报负责人所说，中国人一直对印度努力巩固在该地区的存在非常敏感。美国汉学家，麻省理工学院（MIT）安全研究计划主任泰勒·弗雷维尔（Taylor Fravel）则表示，“不排除中国将印度在边境的活动视为新德里试图改变现状。而印度却相反，认为自己正在努力巩固现状。”

莫迪和"印度教徒优先"

其实这并非是一场误会。印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）是“印度教第一”的意识形态信徒，在他治下，印度民族认同的张力导致新德里发布有争议地区的新地图，声称阿克赛钦高原是印度的一部分。北京将此举看做是一种挑衅。

此外，在美国和中国即将发生新冷战之际，美国希望印度加入“反中国阵线”，可能会增加北京对德里的防范，尽管印度领导人试图与特朗普领导的征讨保持距离。

该文说，在中国官方没有解释的情况下，人们只能猜测。Covid-19疫情大流行是否对这次中印边界冲突的升级起到作用？Taylor Fravel认为起到了作用。他说，在经济急剧衰退，管理疫情遭批评，与其他大国关系恶化之际，中国领导人可能感觉需要在国家主权问题上展现一下自己的力量。

印度领导人莫迪通常会很快利用同胞们的民族主义情绪。但中印之间日益严重的不平衡对北京有利。这只会促使莫迪更加谨慎。中印之间的经济和国防差距明显：中国每年GDP近14万亿美元，印度不到3万亿美元。中印的军费开支在30年前大体相当，现在拉开了距离。据瑞典专门机构西普里（Sipri）估计，现在中国年军费达到2600亿美元，印度只有710亿美元。所以从军事上讲，印度军队已经没有重量。