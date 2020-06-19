英国驻华使馆系统性回应涉港中媒报道：中英联合声明至今仍然有效

英国驻中国大使馆在周五通过微信公众号，针对中国媒体近期涉及香港问题和英方态度的报道，进行了一系列的回应和澄清。但有相关报道指，这一文章随后遭到了微信的屏蔽。

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英国驻华使馆最新通过微信刊登了一篇题为“关于香港问题的更正说明”的文章。文章并就中国多家媒体有关香港问题和英方态度的报道加以澄清和回应。该文以首先列举中国媒体报道概要和相应链接，并附上英方回应的方式向读者介绍了就所涉问题来自英国的态度。例如，澎湃新闻在今年6月6日曾刊登了一篇题为“英国敞开大门欢迎‘港独’？梁振英的回应亮了”的文章，并指英国支持港独，对此英使馆回应指，“这不是真的，英国明确承认在一国两制的框架下香港是中国的一部分。英国希望这个框架可以持续下去，也是香港的和平与繁荣的关键。”

另有中新网在10日刊登了题为“外交部：中国政府治理香港的法律依据与《中英联合声明》无关”，意指“中英联合声明是历史文件，不具备现实意义”，对此英使馆则回应表示，“中英联合声明是在联合国登记在案的具有法律效应的国际条约，自1985年6月12日至今仍有效。”英使馆称，“这份中英两国之间的协议明确了香港的高度自治权，除外交和防御等事项，其享有的权利和自由50年不变（到2047年）。声明称：‘香港现有的社会和经济体系，以及生活方式将不会改变，’其中包括‘权利和自由’。中方的承诺，包括对权利和自由的表述，独立司法和法制，是香港保持繁荣和其生活方式的关键。”

此外，该文还囊括了新华社9日报道，强调“香港事务是中国内政”。对此，英使馆回应指，“为维护世界和平与安全，每个国家都应该尊重并支持国际法。新国家安全法违背了《中英联合声明》中中国对国际社会的责任。《中英联合声明》保障了香港的行政、立法和独立司法高度自治，直至2047年。声明中英两国认可，且在联合国登记在案。直至今日依然有效。”英方称，“新国家安全法有进一步分裂香港脆弱的社会体系的风险。因此，我们与其他国家一道敦促中国重新考量，为回归和平和谐作出努力。”文章另提到，中国新闻网曾于13日报道提出，香港民众欢迎新国家安全法的通过 。对此，英使馆回应称，“的确，一些香港民众支持这项法律。但并非所有人都支持。香港是一座拥有700万人口城市。290万人（不到该市的一半人口）参与了由香港中联办策划的调查。据一份大众的报纸——《明报》调查，64%的香港民众反对这项法律。”

文章进一步提到，新京报曾在5月28日报道强调，港区国安法立法是中国全国人大依法办事，英使馆则回应称，“新国家安全法在《基本法》中不存在正当的法律依据，且违背了《中英联合声明》。”此外，文章还提到了中国媒体对美国反种族歧视抗议和骚乱的报道。例如，搜狐网9日登文指，面对美国国内的暴乱，英国是有偏见的，不愿意谴责香港的暴力行为。英使馆回应称，“英国支持和平示威的权利，无论发生在哪里。对于香港，我们一直很明确的表示支持和平示威，但是暴力示威和毁坏公物是不能接受的。”

英方指，“在我们提交给英国议会的《香港问题半年报告》中指出：‘英国一贯明确，暴力示威和毁坏公物是不能接受的’。在去年7月1日香港立法会遇袭后，时任英国外交大臣表示：‘任何暴力行为都是不能接受的’。七国集团领导人8月26日发表联合声明，呼吁结束暴力行为。英国外交部发言人11月11日表示，‘我们对持续的暴力事件表示严重关切’。英国首相在下面的推特中谴责了上周末（6月13日和14日）在英国示威活动中发生的暴力事件。”央视6日则批评认为，西方不对美国的警察暴力进行谴责，这是双重标准的表现 。

对此，英使馆重申，“英国支持和平示威的权利，无论发生在哪里。对于香港，我们一直很明确的表示支持和平示威，但是暴力示威和毁坏公物是不可以接受的。我们对在美国、英国和其他国家发生的黑人的命也是命示威活动的立场也是如此。由于中国的防火墙，中国民众没法看到英国在这个问题上表达的关切。以下是一个例子，英国驻美国大使在推特上表达了她的态度。”

还有中国媒体指出是外国干涉引起了香港的抗议活动 。对此，英使馆回应称，“香港民众抗议是因为他们担心他们的生活方式和高度自治受到威胁。有关英国或其它国家以某种方式组织抗议活动的说法是错误的。我们希望中国能与国际社会合作，守护香港繁荣发展，而不是做出虚假的指控。”英方指，“正如英国首相所说：‘英国并不试图阻止中国的崛起；相反，我们将在我们利益交汇的所有问题上并肩努力，无论是贸易还是气候变化。我们希望在相互尊重和承认中国在世界上地位的基础上，建立一种现代和成熟的关系。正是因为我们欢迎中国成为国际社会的主要成员，我们才希望中国遵守国际协定。’”值得一提的是，有媒体报道，在英国驻华使馆将这一文章在微信发布数小时后其便遭屏蔽。