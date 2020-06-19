【视频】美国在种族议题紧张背景纪念奴隶制废除155周年

美国6月19日将纪念废除奴隶制155周年，今年纪念活动的背景是美国非裔乔治 弗洛伊德之死引发美国空前的反种族主义浪潮。从纽约到洛杉矶，预计成千上万人将参加周五这一天的“六月节”（Juneteeth）废奴纪念抗议活动。这一纪念日来自于1865年的6月19日、 奴隶制在德克萨斯州被正式废除。但155年后，再次发生的悲剧事件让美国人认识到，种族主义仍然渗透在美国社会中。

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乔治 弗洛伊德之死引发全美冲击波，在“黑人的命也是命”口号下的反种族主义、反警察暴力示威规模空前，而总统特朗普对抗议活动的应对威胁被批评带有“种族主义色彩“。

特朗普此前计划6月19日这一天在俄克拉荷马州塔尔萨市举行他的首场竞选集会，更被视为是挑衅。原因不仅是6月19日的特殊纪念意义，同样，该城也是1921年发生了美国最严重种族骚乱之一的城市，200多非裔被白人所杀。迫于舆论压力，特朗普最终宣布集会推迟到6月20日举行。

在“六月节”纪念前夕，美国国会大厦撤出了4位19世纪南方邦联阵营的前议长肖像画，民主党人众院议长南希 佩洛西下令采取这一具有象征性的行动。

佩洛西同时还吁移下周起移除国会大厦的11座南方邦联雕像。一个跨党派委员会正在审查这项要求。

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