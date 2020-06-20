欧盟敦促中国立即释放余文生等被押人权人士

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的发言人6月19日表示，敦促中国政府立即释放包括人权律师余文生、高智晟和维权人士黄琦等被押的中国大陆人权活动人士。据悉，中欧峰会将于下周一以线上的方式举行。

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欧盟发言人强调指，“我们要求（中方）立即释放余文生，他的权力未受到尊重”。此外，欧盟还要求中国政府立即释放包括黄琦、李昱函、戈觉平、秦永敏、高智晟、伊力哈木•土赫提、扎西文色、吴淦和刘飞跃等民间人权活动家。欧盟发言人称，“在经过了超过900多天的关押后，中国著名人权律师余文生在2020年7月17日被判入狱4年。”

欧盟发言人指出，“根据中国的刑事诉讼法和国际法义务，被告有权享有公正及未经超常拖延的审判，适当的辩护和自己选择律师的权利。 余文生的相应权利则并未得到尊重。”该发言人指，“欧盟希望中国确保充分尊重法治，为进行公正的审判提供保障，并对所有就人权维护者及家人遭到任意拘留、虐待和酷刑的案件进行全面调查。”

据悉，中国总理李克强与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔的2020年度中国─欧盟领导人峰会，将于22日开始的一周中以线上视频会议的方式进行。此次峰会原计划于3月底在中国举行，但因疫情推迟。此前，中国副总理刘鹤与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯、中国外长王毅与博雷利并分别召开视频会议为这一峰会作出了准备。

此外，6月3日，德国总理默克尔的发言人宣布，本定于9月中旬于德国莱比锡举行的中欧领导人特别峰会因新冠肺炎疫情延期。