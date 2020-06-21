联合国人权理事会通过决议谴责美国种族警暴 蓬佩奥：虚伪行为

联合国人权理事会6月19日以协商一致的方式通过了一项决议，对美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德（George Perry Floyd）遭警察暴力执法后死亡的事件表示强烈谴责。对此，美国国务卿蓬佩奥则抨击人权理事会针对美国种族问题通过的决议案是“虚伪行为”，强调“中国等独裁国家系统性的种族差别才真正值得关注”。

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联合国人权理事会19日一致通过一项议案，授权联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）牵头对执法机构的系统性种族主义展开调查。刚刚过去的一周中，人权理事会围绕美国黑人的种族问题进行了17和18日为期两天的讨论。此次通过的决议内容包括，强烈谴责执法机构继续对非洲人和非洲人后裔实施种族歧视和暴力行为，特别是导致乔治·弗洛伊德于2020年5月25日在明尼苏达州死亡和其他非洲人后裔死亡的行为，并进一步谴责刑事司法系统中的结构性种族主义；决议同时对最近执法人员对捍卫非洲人和非洲人后裔权利的和平示威者过度使用武力和其他侵犯人权的事件表示痛惜。

据联合国新闻报道，最初提出的一项决议草案提议成立一个独立国际调查委员会，“负责查明与美利坚合众国和最近受执法机构影响的世界其他地区的系统性种族主义、被指称违反国际人权法和虐待非洲人和非洲人后裔有关的事实和情况，特别是导致非洲人和非洲人后裔死亡的事件”，但这一动议未获决定性的支持。联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德、巴切莱特、弗洛伊德的弟弟菲洛尼斯，以及100多个国家和机构的代表在辩论中发言，呼吁联合国进行调查、采取行动，为促进平等和人权做出切实努力。这是人权理事会应非洲国家集团要求，针对非洲裔群体的系统性种族歧视和暴力执法问题，举行了该理事会自2006年开始工作以来的第五次紧急辩论。

对此，蓬佩奥20日就这一决议作出了回应。他表示，“目前围绕非裔男子弗洛伊德死亡问题所展开的民间讨论恰恰是美国民主力量和成熟度的反映。美国人知道他们的自由受宪法和强力法制的保护，都是以公开的方式解决艰难的社会问题。我们严肃追究个人与机构的责任，因为我们的民主体制允许我们这样做。美国每天都与我们在世界各地的伙伴合作，后者分享我们的根本自由的承诺”。

蓬佩奥强调，“不幸的是，人权理事会再度证明我们2018年撤出人权理事会是明智的决定。如果理事会真的要保护人权，有很多值得合理关注的需求，比如古巴、中国和伊朗等国存在的系统性种族差别。如果理事会是诚实的，就会承认美国的民主力量，敦促世界各地的独裁统治去效仿美国的民主，让美国自我运用的问责制和透明度这些高标准也能在他们的国家实行”。

蓬佩奥还在推特上写道，“人权理事会对美国政策和种族问题的讨论为这一机构再创新低。我们不断进行的积极公民研讨是我们民主拥有的力量和成熟的标志。我们退出这一由委内瑞拉、及包括最近由古巴和中国所加入的笑话般‘人权’论坛是正确的决定”。此前，特朗普政府在2018年6月19日宣布美国退出联合国人权理事会。