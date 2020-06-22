李克强：中欧合作远超竞争 双方呼吁年内达成中欧投资协定

中国总理李克强6月22日以视频方式同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持了第二十二次中国－欧盟领导人会晤。双方领导人在会议上重申致力将在今年达成中欧投资协定。

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据香港电台报道，李克强在会晤中强调，中方高度重视与欧盟的关系，指中欧是全面战略伙伴，“合作远超竞争，共识远超分歧”。他表示，中国愿意与欧方在世界贸易组织改革等问题上保持沟通，建设性参与应对气候变化多边进程，深化疫苗与药物研发等合作，共同努力早日战胜疫情。

李克强提出，中国坚定不移扩大开放，致力为各国企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境，希望欧方同样保持贸易与投资市场开放，放宽对华出口限制，认为中欧扩大双向开放，可以更好实现互利共赢。

此外，会谈上，双方认为中欧投资协定谈判取得进展，期待达成高水平的协定，同意尽最大努力，尽快就公平竞争方面的规则，达成共识。

此前，中国驻欧盟使团团长张明就是次会面表示，此次会晤有望进一步促进中欧双方战略互信和互利合作，提升务实合作水平，为疫情之后的双边关系发展指明方向。

路透社当天则引述一名协助筹备会议的匿名欧盟高级官员的话说，“我们准备与中国合作。但我们也希望中国承担起全球最大经济体之一的责任。”报导指出，预计双方会后不会有任何联合声明。