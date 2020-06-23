不满蔡英文在民主高峰会视讯演说两岸升高龃龉

台湾总统蔡英文19日在哥本哈根民主高峰会上以影片演讲，宣扬台湾民主与抗疫经验。中国国台办发言人朱凤莲22日批评，这是藉非政府组织（NGO）平台、别有用心的政治操作。台湾陆委会则反驳说，北京当局无权置喙。

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「哥本哈根民主高峰会」（Copenhagen Democracy Summit）今年因为疫情，改采视讯方式举办。蔡英文受邀在19日发表预录的演讲，主持人以「中华民国台湾总统」介绍蔡英文出场。

国台办发言人朱凤莲答复询问指出，民进党当局领导人利用一些非政府组织的平台，打着「民主」的幌子进行别有用心的政治操弄，对香港事务指手画脚，「再次暴露其借各种场合、以各种名义在国际上谋独的政治本性」。

朱凤莲奉劝民进党当局放弃台独分裂图谋，停止在国际上的所谓外交突破，并敦促有关国家恪守一个中国原则，不为台湾方面在国际上谋独提供任何舞台和便利。

另外，美国公布2019年「中国军力报告」，内容指中共比2018年多出800多枚飞弹；台湾行政院长苏贞昌22日在答复媒体询问是否对台威胁也将增加时说，中国政府此时应全心全力防止疫情扩散，但中国仍不断机舰绕台，对区域和平稳定多有困扰，令人遗憾。

国台办发言人朱凤莲则批评苏贞昌是藉美国的中国军力报告来「恶意攻击大陆、挑动两岸对立，刻意混淆台独与台湾，再次暴露其顽固谋独的本质」。

台湾陆委会22日深夜发表声明指出，台湾民主自由理念与价值受国际肯定，蔡总统应邀参加国际民主论坛，阐述台湾民主成就，北京当局无权置喙。

陆委会说，大陆方面始终丝毫无法理解台湾民意、动辄以武力威吓，本质上就是对民主治理的畏惧与专制思维的僵化，对此深感遗憾。

陆委会强调，台湾人民坚定反对「一国两制」已是定论，中共妄图以对台动武来破坏台海现状及区域和平、威胁台湾接受统一是绝不可能得逞的，苏贞昌院长所说的都是事实。

陆委会表示，近期解放军机舰不断在周边骚扰寻衅、更扬言贯彻「反分裂国家法」，这种非和平的战争准备行径，已严重违反国际法及国际关系和平原则，台湾人民及国际社会坚决反对，政府也绝不允许对岸无端挑衅，捍卫主权安全绝不退让。