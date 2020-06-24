日本防卫大臣否定博尔顿回忆录涉日相关内容

日本防卫大臣河野太郎在6月23日的记者会上，在谈及曾任美国总统国家安全事务助理的博尔顿在23日出版的回忆录中披露，去年7月博尔顿访日时，曾告知日本政府高官称，要求日方每年分摊约80亿美元的在日美军的驻留费，对此河野太郎指出：美国在这件事上没有提出过什么要求。对博尔顿的记述加以否定。

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而日本官房长官菅义伟在22日的记者会上谈及此事时指出：这并非事实。

菅义伟指出：现在关于在日美军驻留费用的特别协定，到2021年3月有效，而目前关于新的特别协定的交涉，还没有进行。

菅义伟否定有关美方要求增加日本对于驻日美军费用的负担的说法，他还指出：现在驻日美军的驻留经费，基于日美两国政府的共识，适当地分担。

据报道：博尔顿在回忆录中称，博尔顿访日时向时任日本国家安全保障局长的谷内正太郎解释了“为何特朗普总统希望（日本）每年分摊80亿美元”的理由。据称，他在同一时期也向韩方提出了50亿美元的分摊要求。

据美国国防部公布的数据显示，截至2018年9月底，驻日美军人数约为5.4万人。日本在2019年度预算中，美军驻留相关经费为3888亿日元，其中基地的人工费等由美国支付，实际由日本负担的“关怀预算”为1974亿日元。

总统特朗普多次提及让日本增加经费负担，日本政府相关人士也曾透露过，2019年7月，时任总统国家安全事务助理的博尔顿访问日本之际，曾要求日本方面大幅增加驻日美军经费负担。美国外交杂志《外交政策》2019年11月15日以多名美国政府官员为消息源报道，博尔顿要求日本负担的军费增至80亿美元，是目前的4倍。日本认定美国所提涨幅不现实，表示日本在美国盟国中负担驻扎美军费用比例已是最高，拒绝美方要求。

而据共同社2019年11月16日报道：日本政府消息人士16日透露称，围绕驻日美军驻留经费负担（温馨预算），美国特朗普政府曾向日本政府要求增额至目前的5倍。7月时任总统国家安全事务助理博尔顿访日之际传达此要求，日方表示了拒绝。关于驻留经费负担，2019年度预算中计入约1974亿日元（约合人民币127亿元），单纯计算的话，美方提出的是超过9800亿日元的巨额要求。