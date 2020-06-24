美筹划向欧洲30亿美元产品征关税 美欧贸易纠纷进入报复轮盘

彭博社6月24日援引美国贸易机构的一份文件称，美国正在筹划向法国，英国，德国和西班牙进入美国的产品征收关税，涉及产品价值约在31亿美元，合欧元27.4亿。

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这份报道指出，特朗普政府本次思考是否要征收的欧洲产品关税，可能引发更大范围的跨大西洋贸易战。根据本周二更新的一份声明，新增关税涉及欧洲的橄榄，啤酒，杜松子酒，卡车等等，与此同时增加飞机，奶酪，酸奶等欧洲产品的关税。这份声明的公示时间截至7月26日。

去年10月，世贸组织允许特朗普向欧盟出口进行补偿性征税，来弥补美方因欧洲向空客进行补贴出现的损失，这是欧美15年旷日持久贸易战当中，美国阶段性小胜的一步。但接下来，世贸组织预计将判处欧洲一则对波音公司的征税属于合理。双方对彼此加关税，已经进入一种“报复轮盘”。美国贸易代表莱特希则表示，他的目标是增加关税，以便让欧盟同意达成协议。欧盟贸易专员罗翰在6月初曾经表示，美国近几周以来给欧盟加压，如果继续下去，欧盟将没有太多选择，只能继续报复性给美国产品增税。但莱特希则信心满满，他表示“欧盟在对美国产品加税的问题上没有有效的基础，美国将会继续迫使欧盟谈判出一个出路来”。