俄罗斯修宪公投今天打响

是否同意普京继续做总统，至少直到2036年 ?是否同意普京的保守主义爱国思想写入宪法？6月25日星期四，俄罗斯人开始了为期一周的修宪公投，投票工作7月1日结束。

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实际上，这场“全民咨询”的官方日子原本定在了4月22日，但因为新冠病毒大流行而推迟到7月1日。但俄罗斯政府在6月25日就开放了投票站，这是为了疏导人流，减少同一时间投票站里拥挤的人群，并在各个投票站设立了消毒液等安全设备。目前俄罗斯是新冠病毒确诊感染人数全球第三高的国家。

今天开放的修宪公投投票站横跨11个时区，从符拉迪沃斯托克到莫斯科，投票的人们戴着口罩，戴着手套，把各自的意见塞入投票箱。法新社彼得堡站传回了一些当地投票民众的想法。部分年长人士投票希望普京能够再次参选总统，一些中年人则虽然不抱希望能够通过修宪公投阻挡普京连选，但认为能做的，只有投下反对票。毕竟修宪公投尚未结束，但改版之后的宪法，早已经在俄罗斯各大书店开始上架销售，当中包括有关婚姻“神的旨意”，只能是异性结合；加强总统职权，退休金衡量标准等内容。

俄罗斯现行宪法设立于1993年，如果本次修改，那么将是其第一次修改版。俄罗斯政府在今年1月提议修宪，此后这一提议迅速在议会得到通过。根据俄罗斯独立民调机构列瓦达的数据，从2018年到2020年5月，民众对普京的支持率从79%下跌到59%。而对于修宪，俄罗斯国营民调研究中心数据显示，有71%的人会投下反对票。但24%-25%的人表示，不相信计票，“肯定有猫腻”。