印度餐饮酒店协会宣布不再接待中国人 小米厂店低调避风头

“不再接待中国人”这一决定涉及7万5千家酒店，得到了“德里餐饮酒店雇主协会”这一当地最大行业协会之一的支持，他们拒绝继续接待中国顾客，协会主席Sandeep Khandelwal表示，会以此来“支持印度政府，尤其是现在和中国已经处于半个战争状态”。

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但实际上，目前印度新冠病毒疫情继续肆虐，很少有外国人进入印度，游客更是大幅减少。2018年，印度接待的中国游客总人数逼近30万人。而今年，疫情给印度旅游业带来严重冲击，但旅游行业雇主纷纷表示，如果说中国已经对印度打开了战争的大门，那么印度人也没必要再与中国人保持商贸往来。他们当中不少人认为，允许中国人来印度，获利更大的一方是中国的生意人。

截至目前，中国和印度双边贸易每年可达9百亿美元。法新社新德里站指出，小米手机本来在印度市场颇受欢迎，在当地还拥有工厂，但近期已经开始遮掩其店面与标识，用巨大的“印度制造”标语盖住。小米孟买店的店主Jignesh表示，“公司负责人让我们这么做，因为我们要自我保护，避免受到示威者或者是政治人物的潜在冲击，现在反华情绪很高”。但Jignesh也指出，“市场对于小米智能手机的需求完全没有减少，人们继续买得很欢”。