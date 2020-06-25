双双撤军？卫星图显示中印仍继续布防

6月15日，中国和印度在双方存在争议的喜马拉雅西部加尔万河谷地区爆发了军事冲突，冲突地区海拔约4300米，印方称印度士兵死亡20人，中方没有给出中国方面死伤报告。这场1967年以来从未有过的紧张局势在本周初产生了缓解的迹象，两国军方会面，就逐步撤军做出安排。

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然而，中国和印度前一天刚刚通过官方途径宣布达成逐步撤军的协议，美国卫星图像公司紧接着爆出消息称，采集到的卫星图显示，拉达克加尔万河谷，在河流拐弯处，出现了施工工地的迹象。这些影像资料由该公司本周一采集，上面显示出的变化，是最近一个月出现的，有可能是正在建造当中的营地，还出现了沿着河流开辟的一条路。

对此，印度表示，这一卫星图片上显示的近期出现的新变化，所在地是印中两国争端处实际印控地区。中方此前强调加尔万河谷地带全部归中方所有。但路透社24日报道称，通过其掌握的新近卫星图像，虽然中方有继续布防的迹象，然而印度军方也出现了“构筑防御工事的痕迹”。但指出，“印度军队此前的一个哨所面积，规模已经缩小”。

路透社引述澳大利亚智库“战略政策所”专家卢瑟的观点称，新近显示出来当地的活动，与两国紧张缓解的框架不符，“6月22日拍摄的这些图片证明，印度政府使用‘撤军’一词，不合适”。截至发稿，中国外交部和印度国防部没有对此发出正式评论。