日本宣布弃用美国反导陆基宙斯盾系统

6月25日星期四，日本政府证实，在日本本土弃用美国反导陆基宙斯盾系统。10天前，日方曾宣布暂停这一系统，理由是昂贵，又引发民众担忧。

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日本防卫大臣河野太郎在一场会议期间宣布，“国家安全委员会已经就此事进行了探讨，达成共识，认为应该取消部署陆基宙斯盾系统”。当天晚些时候，河野太郎还表示，东京和华盛顿双方已经在商讨，放弃这一系统之后，面对朝鲜的威胁，该如何自保。河野太郎在一场新闻发布会上强调，“朝鲜发出一种威胁，日本正在和美国讨论如何改善日本的自我防御反导能力”。

安倍政府在2017年给陆基宙斯盾系统开了绿灯，当时朝鲜在靠近日本处增加频率试射导弹，这一系统当中的一组本来应该安装在日本北部秋田，另外一组在西部的山口。但是，它的采购，和30年间需要的维护费用，一度被预计将达42亿美元，事后日本政府更是发现，实际操作起来，费用将会螺旋上升。而安装地的民众也很担心是否会受到影响。上周，安倍本人曾经承认，其政府无法继续讨论宙斯盾系统费用的进一步细节。他希望开启对话，寻求替代性方案。特朗普曾多次敦促日本加大力度购买美国军用产品，购买宙斯盾系统曾被视为安倍政府对特朗普的示好。