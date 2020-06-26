年轻人普遍反修宪 俄罗斯修宪公投彰显代际隔阂

6月26日星期五，俄罗斯宪法修改民众意见咨询进入第二天。来自独立民调列瓦达的数据显示，本次公投，民众意见分布，与年龄有明显关联。

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这份数据显示，65岁以上的俄罗斯公民当中，65%认为国家在正确的道路上行驶，更有71%的人支持修宪，而反对者仅有11%。但在年轻人群体当中，正相反，在18岁到24岁的这一区间里，61%的人认为，俄罗斯迈进的方向不对，支持修改宪法的人只有33%，反对者占到了45%。

事实上，18岁到24岁之间的年轻人群体从一出生到现在，只经历过普京这一位总统。社会学家阿列克谢-列文逊表示，新生代群体更加倾向于个人自由，对传统价值不甚上心，尤其反感一成不变的权力。对此，法新社提到了一名俄罗斯新生代代表网红，他在6月20日的线上节目当中，谴责政府对席卷俄罗斯的艾滋病与政府的淡漠进行抨击，这一视频获得了超过1百万名用户点赞。

但对于一些保守派东正教议员来说，这是被“西方势力操控的一代”，年纪往往不轻的他们，也开始使用社交网络，试图解释，“普京是俄罗斯第一个人们不用为之感到羞耻的总统”，不希望看到未来的俄罗斯人心里没有祖国，与同性结婚，“性别不明”。

莫斯科著名的莱蒙诺索夫大学学生群体当中，则有不少人认为，这场修宪的根本目的是为了让普京继续留任至2036年，届时普京将达到84岁。在很多家庭里，这场公投成为了家庭成员激烈讨论，试图说服彼此的话题。